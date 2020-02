Conseil municipal de Trois-Rivières: contestation face à l’Open Trois-Rivières

L'organisme de défense de la langue française s'explique mal que le bras économique de la Ville, IDE Trois-Rivières, ait choisi ce nom et, surtout, cet affichage pour son nouvel espace entrepreneurial d'innovation. Une plainte officielle a d'ailleurs été déposée à l'Office québécois de la langue française.

Le directeur de la Société St-Jean Baptise de Trois-Rivières, Guy Rousseau, interpellera les élus ce soir. Il sera accompagné d'une trentaine de personnes.

Pour lui, le fait de donner un nom à consonance anglophone dans une ville d'art et de culture, la deuxième ville francophone en Amérique de surcroît, relève de l'anachronisme.

Le maire de Trois-Rivières a pris position sur le sujet pour la première fois. Il entend offrir sa collaboration à l'Office québécois de la langue française dans ce dossier, mais ne voit pas en quoi l'utilisation du mot Open constitue une infraction.