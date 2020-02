Coronavirus : une vingtaine de tests réalisés chaque jour en moyenne en Ontario

Dans une mise à jour quotidienne sur le site internet de la province, les autorités ontariennes indiquent que 421 personnes ont été analysées au cours des dernières semaines et que pratiquement toutes se sont révélées négatives au coronavirus.

En Ontario, trois cas de COVID-19 ont été confirmés jusqu'à présent. Les trois personnes avaient toutes récemment voyagé en Chine.

Au moins une des personnes s'est complètement rétablie, des tests montrant qu'elle n'était plus porteuse du virus.

Les deux autres personnes continuent de subir des analyses. Elles doivent avoir deux tests négatifs à 24 heures d'intervalle pour pouvoir sortir de leur isolement.

Elles se portent bien à ce que je comprends, mais le test est très sensible et toute partie du virus qui reste vous donnera un léger positif alors c'est peut-être un excès de prudence, mais c'est ce que nous voulons faire , a dit le médecin hygiéniste en chef de l'Ontario, le Dr David Williams.

En conférence de presse, il a expliqué que les données affichées sur le site internet de la province ne montrent plus de cas potentiels en cours d'analyse car le processus est plus rapide qu'au début de la crise.

Ce que ça ne montre pas c'est qu'il y a [en moyenne quotidiennement] environ 20 à 25 tests. Il y a toujours plus de personnes qui arrivent et parce que le laboratoire a amélioré sa technologie – avant ça prenait de 24 à 36 heures – [...], nous pouvons [maintenant le faire] en 6 heures , a précisé Dr Williams ajoutant que ces chiffres n'incluent pas les tests réalisés sur les personnes en quarantaine à la base militaire de Trenton, qui sont faits séparément.

En tout, huit cas ont été confirmés au Canada, dont cinq en Colombie-Britannique.

En Chine, plus de 72 000 personnes ont été infectées par le nouveau coronavirus - principalement dans la province centrale de Hubei – et plus de 1800 personnes sont décédées.

Notre article initial disait qu'il n'y avait aucun nouveau cas potentiel sous analyse en Ontario sur la base des informations affichées sur le site internet de la province. Le Dr Williams a ensuite expliqué plus en détail la situation.