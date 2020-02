Uashat mak Mani-utenam soutient les chefs héréditaires de Wet'suwet'en

L'opposition contre le projet de gazoduc Coastal GasLink a généré un mouvement d'appui qui, depuis plus de deux semaines, gagne plusieurs communautés autochtones du pays.

Réal Junior Leblanc, l'un des organisateurs de la manifestation sur la Côte-Nord, dit avoir constaté plusieurs signes d'appui de la population de Uashat mak Mani-utenam.

On le fait en tant que père d’enfant et on veut supporter nos frères de l’Ouest.

Réal Junior Leblanc, organisateur de la manifestation