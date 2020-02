Au Yukon, 88 logements abordables seront construits

Ces logements font partie de 12 projets immobiliers du secteur privé ou d'organismes à but non lucratif annoncés par le territoire.

Le Fonds finance jusqu’à 50 000 $ par logement à Whitehorse, jusqu’à concurrence de 500 000 $. Il verse aussi 80 000 $ par logement en collectivité rurale jusqu’à concurrence de 800 000 $.

L'architecte et promoteur Antonio Zedda, qui travaille dans plusieurs projets immobiliers depuis trois ans, affirme que ce nouveau fonds a renversé la tendance ces dernières années.

Si aucun logement locatif abordable n’était construit il y a 10 ans, l’intérêt des promoteurs est maintenant important. En tout, la construction de 350 logements locatifs abordables a été financée jusqu’à présent.

Pour que le secteur privé s’intéresse au marché locatif abordable, il avait besoin d’incitatifs financiers. Il n’y a autrement aucun intérêt financier [...] parce qu’il n’y a pas suffisamment de retours sur l’investissement. Antonio Zedda, architecte et promoteur immobilier

Le projet Boreal Commons, par exemple, conceptualisé par le cabinet d’architecture Kobayashi + Zedda, prévoit la construction d’un complexe de 81 logements dans le quartier Whistle Bend à Whitehorse, dont 15 seront désignés « abordables ».

Critères d’admissibilité

Le Fonds, qui est composé de subventions fédérales et territoriales, rend admissibles les projets immobiliers qui comprennent au moins quatre logements abordables pour les bâtiments situés à Whitehorse. Il faut au moins un logement abordable pour ceux construits dans les collectivités rurales.

Selon Jean-Sébastien Blais, analyste des politiques à la Société d'habitation du Yukon, la notion d’abordabilité est définie comme un montant de location représentant le tiers du revenu du locataire, ou soit environ 1000 $ par mois selon la plus récente médiane au territoire.

Le Fonds pour les initiatives en matière de logement prescrit d'avoir de petits logements qui soient bâtis plutôt que de grands bâtiments puisqu'on croit qu'en ayant un petit espace, ça va avoir un impact sur le logement qui va être donné aux locataires. Jean-Sébastien Blais, analyste des politiques, Société d'habitation du Yukon

La fiche de critères de construction prévoit que « les matériaux et les techniques de construction [soient] simples, efficients et durables et présentent un plan de logement facile à construire et à entretenir, à un coût minimal, sans pour autant sacrifier l’expression architecturale, le rendement énergétique du bâtiment et le confort des résidents. »

Voués à devenir des condos?

Antonio Zedda admet que la crainte que des logements subventionnés soient un jour transformés en condos est valide « à première vue ».

Les promoteurs doivent toutefois prouver, dit-il, que les logements désignés abordables le demeureront pour les années suivantes, un délai pouvant aller de 10 à 20 ans selon la source du financement. « Mais ce n’est pas pour un an ou deux, c’est certain », ajoute l’architecte.

De son côté, Jean-Sébastien Blais affirme que les propriétaires doivent informer la Société d'habitation du Yukon tous les ans suivant la date de réalisation que les logements respectent toujours les critères d’abordabilité. Il ne pouvait indiquer avec certitude pendant combien d’années.

Ceci dit, les projets proposés jusqu'ici ne résoudront pas la problématique de la pénurie de logements abordables au Yukon, selon Antonio Zedda.