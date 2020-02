Réinventer le recyclage du plastique

Le Canada se lance dans la guerre contre les plastiques à usage unique, mais le problème est beaucoup plus vaste et les interdictions ne peuvent pas tout régler. Des entreprises d’ici travaillent à repenser le recyclage, pour prolonger le cycle de vie du plastique.

L’industrie du recyclage est en crise et le problème est particulièrement criant en ce qui concerne les plastiques. C’est qu’il en existe une foule de recettes différentes, qu’on retrouve dans presque tout ce qui nous entoure : vêtements, voitures, avions, meubles, matériaux de construction, etc.

Ces plastiques sont souvent mélangés avec d’autres matériaux, ce qui complique encore davantage leur recyclage avec les méthodes actuelles. Des entreprises d’ici proposent donc une approche radicalement différente, le recyclage moléculaire : au lieu de voir le plastique comme un matériau à transformer, c’est une matière première qu’il faut raffiner, un peu comme on le fait avec le pétrole brut.

L’objectif : garder en circulation le plus longtemps possible les ingrédients de base du plastique, plutôt que d’extraire continuellement de nouvelles ressources pour fabriquer chaque année plus de 300 millions de tonnes de plastique qui finiront pour la plupart au dépotoir, faute de technologies pour les recycler.