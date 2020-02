Cocaine Hippos : une série Netflix sur les hippopotames de Pablo Escobar

Dans les années 1980, le baron de la drogue colombien Pablo Escobar est au sommet de sa gloire. Son immense fortune lui permet alors de réaliser l’une de ses lubies les plus farfelues : bâtir un zoo sur son domaine privé, qui s’étend à perte de vue.

Escobar importe donc toutes sortes d’animaux exotiques, des girafes aux éléphants en passant par les hippopotames. Lorsqu’il est abattu par les autorités en 1993, la plupart de ses animaux sont vendus ou envoyés dans des zoos, à l’exception de quatre hippopotames africains laissés sur place, qui finiront par se reproduire au point de devenir une espèce problématique en Colombie.

Partant de cette prémisse, Cocaine Hippos suivra un groupe de personnes qui tombent par hasard sur un indice menant à un trésor caché de Pablo Escobar. Il s’ensuivra un périple tumultueux lors duquel le groupe devra affronter des escrocs, des seigneurs locaux de la drogue et… les hippopotames meurtriers d’Escobar.

Le ton de la série est décrit comme un mélange entre Lendemain de veille (The Hangover) et Tonnerre sous les tropiques (Tropic Thunder).

La série sera écrite par Jordan VanDina, qui travaille aussi sur une nouvelle version de la série animée Animaniacs, et mettra en vedette l’acteur et humoriste Jermaine Fowler (Sorry to Bother You).