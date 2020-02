Une femme de Saskatoon trouve un itinérant piégé dans un bac de recylage

Lisa Kusch ne s’est doutée de rien lorsqu’elle a entendu pour la première fois des cris qui venaient de l’extérieur de son domicile, vers 15 h 30, vendredi. Habitant près d’une école, elle croyait que ces cris annonçaient la fin des classes et que les élèves étaient simplement heureux de rentrer chez eux.

Ce n’est qu’un peu plus tard, au cours de la soirée, que Lisa Kusch a aperçu une main sortir du bac. Elle s’est dirigée vers ce dernier, où elle a trouvé un homme coincé à l’intérieur.

Il a commencé à pleurer et à dire “Dieu merci, vous êtes ici”. Je suis coincé depuis deux jours , affirme Lisa Kusch, qui l’a aidé à sortir du bac avant de l’amener au Lighthouse, un refuge pour sans-abri.

Il avait les mains et les pieds bleus. Il ne sentait plus ses jambes, il ne pouvait pas se lever, mais il ne voulait pas aller à l’hôpital. Lisa Kusch

Lisa Kusch voit d'un oeil différent la réalité de l'itinérance à Saskatoon depuis la semaine dernière. Photo : Rosalie Woloski

L’homme lui a alors dit qu’il était sorti tard mercredi soir à une heure où les autobus de la Ville ne circulaient plus sur les routes. Ainsi, il a dormi dans un coin sec du bac de recyclage afin de demeurer au chaud le plus longtemps possible.

Selon Environnement Canada, la température moyenne mercredi avoisinnait les -27 degrés Celcius.

Au moment où il s’est réveillé, a indiqué l’homme à Lisa Kusch, il se sentait faible et peinait à crier tellement il était transi.

Je suis sûre que je ne suis pas la seule à l’avoir entendu [crier], mais j’imagine que d’autres personnes ne savaient pas d’où venait le bruit , explique Lisa Kusch, qui peine toujours à réaliser qu’elle a passé deux jours dans le confort de sa maison alors qu’un homme grelottait à l’extérieur.

[Cette histoire] montre simplement que l’itinérance est quelque chose de bien présent dans notre ville. C’est dommage que ces personnes doivent dormir dans le fond d’un bac pour rester en vie alors que d’autres, comme nous, ont tout ce dont ils ont besoin , conclut-elle.

Avec les informations de David Shield