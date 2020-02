Pesticides : la CAQ consent à faire 32 recommandations

Des témoins de la commission sur les pesticides avaient exprimé leur déception, jeudi, lorsque Radio-Canada a dévoilé l'ensemble des recommandations proposées par la CAQ.

Dans leur bilan provisoire, les députés de la majorité membres de la Commission de l'agriculture, des pêcheries, de l'énergie et des ressources naturelles évitaient les enjeux les plus sensibles.

Le jour même, les députés caquistes se sont réunis et ont convenu de bonifier leur rapport, ce qu'ils ont annoncé à leurs collègues de la commission parlementaire sur les pesticides, plus tôt aujourd'hui.

« C'est une demi-victoire » ont déclaré tour à tour les portes-paroles du Parti libéral et de Québec solidaire en matière d'Agriculture, Marie Montpetit et Émilise Lessard-Therrien, même si elles auraient aimé que le rapport, qui sera déposé officiellement demain, soit « plus audacieux et plus courageux ».

Elles regrettent que la CAQ ait refusé d'intégrer la reconnaissance de la maladie de Parkinson comme une maladie professionnelle des agriculteurs liée aux pesticides.

Tout ce qui touche la santé des agriculteurs ne s’y retrouve pas. Marie Montpetit, député du PLQ

Cet automne, la commission avait écouté une trentaine de témoins, reçu 76 mémoires et plus de 700 recommandations.

« C'est sûr qu'on pourrait en avoir plus, mais pour le moment je considère que c'est un rapport qui est bon, a dit pour sa part le porte-parole du Parti québécois en matière d'Agriculture, Sylvain Roy. Nous avons un rapport et des recommandations qui devraient satisfaire l’ensemble de la filière agricole au Québec. »

Mettre ça en application, ça va prendre des sommes considérables. Sylvain Roy, député du PQ

Il espère que le gouvernement débloquera des sommes dans son budget du 10 mars. Selon Sylvain Roy, ce serait un manque de « responsabilité » et de « crédibilité » de ne pas le faire.

Plus de détails à venir