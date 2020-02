Ozzy Osbourne, atteint de la maladie de Parkinson, annule sa tournée nord-américaine

Le chanteur de 71 ans doit se rendre en Suisse pour être traité contre cette maladie neurodégénérative. En janvier, sa femme Sharon Osbourne avait précisé que son mari était atteint de la maladie de Parkinson de stade 2.

Malheureusement, je ne pourrai pas aller en Suisse pour y suivre des traitements avant le mois d’avril, et le traitement dure de six à huit semaines , a expliqué Ozzy Osbourne sur son site Internet.

Je ne veux pas commencer une tournée, puis annuler des concerts à la dernière minute, ce ne serait pas juste pour les fans. Je préfère que les gens se fassent rembourser maintenant, et quand je ferai la tournée nord-américaine, toutes les personnes qui avaient acheté un billet pour les concerts [annulés] seront prioritaires pour se procurer des billets , a-t-il ajouté.

Une tournée déjà repoussée

Déjà reportée l’an dernier, sa tournée nord-américaine No More Tours 2 devait débuter à Atlanta à la fin du mois de mai et s’achever en Californie deux mois plus tard. Des concerts étaient prévus au Centre Bell à Montréal, à Hamilton, en Ontario, à Edmonton et à Vancouver.

Le 21 février prochain, Ozzy Osbourne sortira son nouvel album studio, Ordinary Man, dont la chanson du même titre est déjà enregistrée .