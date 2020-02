Aucun nouveau cas potentiel de coronavirus en cours d'analyse en Ontario

Dans une mise à jour quotidienne sur le site internet de la province, les autorités ontariennes indiquent que 421 personnes ont été analysées au cours des dernières semaines et que pratiquement toutes se sont révélées négatives au coronavirus.

En Ontario, trois cas de COVID-19 ont été confirmés jusqu'à présent. Les trois personnes avaient toutes récemment voyagé en Chine.

Au moins une des personnes s'est complètement rétablie, des tests montrant qu'elle n'était plus porteuse du virus.

Les autorités de santé publique de l'Ontario doivent faire une mise à jour de la situation devant les médias en début d'après-midi mardi.

En tout, huit cas ont été confirmés au Canada, dont cinq en Colombie-Britannique.

En Chine, plus de 72 000 personnes ont été infectées par le nouveau coronavirus - principalement dans la province centrale de Hubei - et plus de 1800 personnes sont décédées.