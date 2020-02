Michael Bloomberg participera au débat démocrate de Las Vegas

Michael Bloomberg, ancien maire de New York et candidat à l'investiture démocrate pour la présidentielle de novembre, participera mercredi à son premier débat télévisé de la campagne, a annoncé mardi son équipe de campagne.

Un changement des règles émis par le Comité national démocrate (DNC) à la fin janvier permettra à M. Bloomberg de participer aux dix débats télévisés déjà organisés pour départager les sept autres candidats souhaitant affronter le président Donald Trump le 3 novembre prochain.

Le DNCComité national démocrate a éliminé le prérequis stipulant qu’un candidat doit avoir reçu des donations de centaines de milliers de membres de sa base électorale afin de participer aux débats. L’élimination de ce critère favorise donc une entrée de M. Bloomberg dans la course, ce dernier n’ayant sollicité aucune donation et financé lui-même sa propre campagne.

Les candidats démocrates doivent désormais remplir un des deux critères suivants afin de pouvoir participer aux débats démocrates : avoir gagné au moins un délégué aux caucus de l’Iowa ou aux primaires du New Hampshire, ou d’avoir atteint un certain seuil dans les sondages, soit 10 % dans les sondages nationaux ou 12 % dans deux sondages réalisés en Caroline du Sud et au Nevada.

Michael Bloomberg a atteint le seuil de 10 % requis dans un sondage national, qui a été rendu public par Fox News le 26 janvier dernier.

Sauter dans la mêlée

Le milliardaire avait décidé de faire l'impasse sur les premières étapes du marathon. Il a plutôt décidé de miser sur le « Super Tuesday » du 3 mars, où voteront notamment les démocrates de la Californie et du Texas, des États riches en nombre de délégués. Cela lui permettra de mesurer son poids auprès des membres du parti.

Le changement de règles du DNCComité national démocrate a été critiqué par plusieurs candidats démocrates, qui affirment que les nouveaux prérequis favorisent le milliardaire.

En déplacement de campagne en Californie, Bernie Sanders a comparé Michael Bloomberg à Donald Trump, les présentant tous deux comme des milliardaires prêts à utiliser leur fortune pour faire pencher un système politique corrompu.