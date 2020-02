Élections Canada conclut à un scrutin sans ingérence étrangère

Dans son premier rapport sur la 43e élection générale déposé mardi à la Chambre des communes, l’organisme fédéral rapporte toutefois un total de 28 cas d’usurpation de son identité ou de diffusion d’information inexacte qui auraient pu nuire à la capacité des électeurs de voter .

Même si le scrutin s’est déroulé sans incident, Élections Canada estime que les mesures mises en place en valaient la peine.

Le but, c’est d’être prêt, de faire de la prévention. Et la collaboration entre Élections Canada et ses partenaires a porté fruit.

Un responsable d'Élections Canada