Démantèlement d'un réseau de trafic d'alcool dans le Nord-du-Québec

Le Service des enquêtes sur la contrebande de la Sûreté du Québec et la Kativik Regional Police Force tentent de démanteler un réseau de trafic d'alcool qui sévit dans le Nord-du-Québec.

Plus de 80 policiers ont participé mardi matin à une série de perquisitions dans la région de Montréal. Ils ont procédé à des saisies dans sept résidences et 5 voitures dans le cadre de l'opération Plutonium.

Aucune arrestation n'est prévue à ce stade de l'enquête.

Selon les policiers, les trafiquants achetaient de l'alcool dans la métropole et revendait les bouteilles dans les communautés du Nord-du-Québec.

De présumés trafiquants de Montréal revendaient de l'alcool dans les communautés du Nord-du-Québec. Photo : Radio-Canada / Sûreté du Québec

Cette enquête-là a commencé en juin 2019, mais avec le recul, ça nous a permis d'apprendre qu'entre 2016 et 2020, les principaux suspect ont acheté plus de 39 000 bouteilles, principalement de la vodka, pour une valeur de plus de 900 000 $. Les suspects revendaient ensuite les bouteilles de 8 à 12 fois le prix normal , explique le sergent Claude Denis de la Sûreté du Québec.

L'enquête se déroule en collaboration avec Revenu Québec, la Société des alcools du Québec (SAQ) et Postes Canada.