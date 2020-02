Une réforme administrative associée aux déboires de la CNESST

Pour se conformer aux recommandations formulées par le Vérificateur général ( VGVérificateur général ) en 2015, la CNESSTCommission des normes, de l'équité, de la santé et de la sécurité du travail a décidé de centraliser les demandes d’indemnisation au sein d’une même entité : la Direction générale de l’admissibilité des réclamations (DGAR).

Alors qu’elle était censée accélérer le traitement des réclamations des travailleurs victimes de lésions professionnelles, la DGARDirection générale de l’admissibilité des réclamations a plutôt eu l’effet inverse jusqu’ici.

Depuis le début de son déploiement progressif en juin 2019, les délais de traitement ont connu une hausse fulgurante. Dès le mois de juillet, plus de 16 000 dossiers étaient en attente. Le volume et la durée des appels au service à la clientèle ont également augmenté de façon considérable.

Ces difficultés ont eu un impact : en 2019, l’organisme a traité 2353 plaintes liées à la qualité de ses services, comparativement à 1362 en 2018, une augmentation de 72,7 %.

La CNESSTCommission des normes, de l'équité, de la santé et de la sécurité du travail attribue ces problèmes à l’augmentation des lésions professionnelles observée au Québec depuis quelques années. Le déploiement de la DGARDirection générale de l’admissibilité des réclamations n’y serait pour rien. Pourtant, dans une note interne obtenue par Radio-Canada, la direction de la CNESSTCommission des normes, de l'équité, de la santé et de la sécurité du travail admet que la DGARDirection générale de l’admissibilité des réclamations pose un défi supplémentaire.

« L’augmentation des lésions professionnelles et des inventaires représente un défi pour l’organisation dans un contexte où elle révise ses façons de faire, notamment en matière d’admissibilité des réclamations », écrit le Directeur général des relations clients à la CNESSTCommission des normes, de l'équité, de la santé et de la sécurité du travail , Michel Lalande, dans un courriel envoyé aux employés le 4 février.

Le gestionnaire reconnaît que cette « malencontreuse situation » génère de l’insécurité chez les travailleurs blessés dont le dossier traîne en longueur.

Les délais de traitement de leurs dossiers génèrent de l’insatisfaction chez nos clients et peuvent, dans certains cas, occasionner de la détresse. Michel Lalande, directeur général des relations clients, CNESST Commission des normes, de l'équité, de la santé et de la sécurité du travail

À l'été 2019, plus de 16 000 dossiers étaient en attente d’être traités à la CNESST. Photo : getty images/istockphoto / .

Plusieurs employés de la CNESSTCommission des normes, de l'équité, de la santé et de la sécurité du travail ont raconté à Radio-Canada que la hausse des délais de traitement est en grande partie attribuable à la réforme de la DGARDirection générale de l’admissibilité des réclamations . Perte d’expertise, erreurs administratives, taux de roulement élevé des employés, les effets de la centralisation seraient multiples.

La réforme, disent-ils, a été imposée par le haut, sans consulter les travailleurs sur le terrain, à commencer par les agents d’indemnisation.

Il n’y a eu aucune collaboration entre les directions régionales et les gens de la DGARDirection générale de l’admissibilité des réclamations . Tout s’est fait top down avec le soutien de la gestionnaire qui a lancé ça au départ. Personne n’a été consulté sur le plancher , déplore Simon (nom fictif), un ex-employé de la CNESSTCommission des normes, de l'équité, de la santé et de la sécurité du travail qui préfère témoigner sous le couvert de l’anonymat.

Départs

Il raconte qu’avant même le début de l’implantation de la DGARDirection générale de l’admissibilité des réclamations , de nombreux agents d’expérience ont décidé de partir en raison de leur opposition à la réforme.

Toutes les ressources expérimentées qui travaillaient à l’admissibilité des réclamations ont simplement quitté le navire avant de chavirer avec la dirigeante de ce projet. Simon, un ex-employé de la CNESST Commission des normes, de l'équité, de la santé et de la sécurité du travail ayant assisté au déploiement de la DGAR Direction générale de l’admissibilité des réclamations

Des voix s’élèvent pour dénoncer les impacts de la centralisation des demandes d’indemnisation à la CNESST. Photo : Radio-Canada

Simon rapporte que des problèmes étaient visibles dès le début de l’implantation de la DGARDirection générale de l’admissibilité des réclamations . La direction de la CNESSTCommission des normes, de l'équité, de la santé et de la sécurité du travail les aurait toutefois ignorés.

On voyait les plaintes monter, c’était exponentiel, chaque fois qu’ils implantaient une nouvelle direction, mais au lieu de tirer la plug et de prendre un moment de recul pour s’ajuster, on laisse ça continuer jusqu’à ce que la clientèle en souffre , relate-t-il.

Un « free-for-all »

Le Syndicat de la fonction publique et parapublique du Québec (SFPQ), qui représente des employés de la CNESSTCommission des normes, de l'équité, de la santé et de la sécurité du travail , parle d’une implantation improvisée . Il reproche à l’organisme d’avoir instauré des méthodes et des systèmes non éprouvés.

Selon le président général du SFPQSyndicat de la fonction publique et parapublique du Québec , Christian Daigle, les employés n’ont pas reçu la formation et l’encadrement dont ils avaient besoin pour assurer une transition efficace.

Lorsqu'ils ont voulu centraliser la gestion des dossiers, ils [n’étaient] pas préparés, ils n'ont pas mis en place les éléments nécessaires pour que ça fonctionne bien. Les gens n'avaient pas de formation. Il y a eu des problèmes informatiques aussi. Ç'a été un free-for-all partout , dénonce-t-il.

Christian Daigle, président général du SFPQ Photo : Radio-Canada

Christian Daigle ajoute que les conditions de travail et l’accumulation des dossiers nuisent à la rétention du personnel. C’est particulièrement le cas des agents d’indemnisation et des préposés aux renseignements.

Il y a eu beaucoup de départs dans les dernières semaines, les derniers mois. Même si on en embauche, il y en a autant qui partent, puis il y en a qui partent en invalidité aussi. Christian Daigle, président général, SFPQ Syndicat de la fonction publique et parapublique du Québec

La CNESST Commission des normes, de l'équité, de la santé et de la sécurité du travail se défend

La direction de la CNESSTCommission des normes, de l'équité, de la santé et de la sécurité du travail contredit la plupart des problèmes soulevés par les employés et leur syndicat. Elle réfute notamment que la DGARDirection générale de l’admissibilité des réclamations ait entraîné un départ important d’agents d’indemnisation.

On a fait des vérifications assez poussées de ce côté-là et le taux de roulement est tout à fait satisfaisant. Il n'y a rien, en tout cas, qui nous signale qu'il y aurait eu une hausse du taux de roulement du côté des agents d'indemnisation par rapport à la DGARDirection générale de l’admissibilité des réclamations , affirme le porte-parole de la CNESSTCommission des normes, de l'équité, de la santé et de la sécurité du travail , Nicolas Bégin.

Contrairement à ce que prétendent le SFPQSyndicat de la fonction publique et parapublique du Québec et différents travailleurs, il assure que les employés ont été impliqués dans l’élaboration de la réforme.

Les employés sont dans le coup depuis le départ [...] Il y a eu des rencontres d'information, il y a eu des ateliers de travail, il y a eu des consultations, il y a eu des formations [...] La direction des ressources humaines épaule très bien ces employés-là , indique M. Bégin.

Nicolas Bégin, porte-parole de la CNESST Photo : Radio-Canada

La direction de la CNESSTCommission des normes, de l'équité, de la santé et de la sécurité du travail toutefois a senti le besoin de rassurer ses employés quant aux efforts déployés pour atténuer les problèmes liés aux délais de traitement.

La note interne du 4 février fait entre autres mention d’embauches récentes et à venir. Sachez que cette situation est au coeur des préoccupations des membres de la haute direction de la CNESSTCommission des normes, de l'équité, de la santé et de la sécurité du travail et des nôtres , écrit le directeur général Michel Lalande.

Centralisation nécessaire?

L’implantation de la DGARDirection générale de l’admissibilité des réclamations était une réponse aux recommandations formulées par le Vérificateur général dans son rapport de 2015. L’une d’elles consistait à mettre fin aux disparités observées d’une région à l’autre.

Le VGVérificateur général recommandait à la CNESSTCommission des normes, de l'équité, de la santé et de la sécurité du travail , alors appelée CSSTCommission de la santé et de la sécurité du travail , de s’assurer d’une plus grande cohérence dans le traitement des dossiers entre les régions, notamment par une précision des directives, une meilleure application de celles-ci et une amélioration des outils d’aide à la décision .

Avant la réforme, chaque demande d’indemnisation était traitée par une direction régionale des réclamations de la CNESSTCommission des normes, de l'équité, de la santé et de la sécurité du travail . Lorsque la centralisation aura été complétée, les régions ne seront plus appelées à s’occuper d’un dossier du début à la fin. Chaque bureau régional sera responsable d’une étape bien précise (ouverture du dossier, suivi, révision, etc.), et ce, pour l’ensemble du Québec.

Dans son rapport de 2015, le VG recommandait à la CSST de mettre fin aux disparités observées d’une région à l’autre dans le traitement des demandes de réclamations. Photo : Radio-Canada / Louis Gagné

Le président général du SFPQSyndicat de la fonction publique et parapublique du Québec ne croit pas qu’il était nécessaire de centraliser les demandes de réclamations pour se conformer aux recommandations du VGVérificateur général . Christian Daigle soutient que la CNESSTCommission des normes, de l'équité, de la santé et de la sécurité du travail aurait pu donner des directives pour s’assurer que les dossiers soient traités de façon uniforme dans l’ensemble des régions.

On avait des services de proximité, des services qui se donnaient en région, qui ne sont plus en région. On a tout centralisé et aujourd'hui, on se rend compte que ce n'était pas la solution qu'il fallait avoir à ce moment-là , observe le chef syndical.

La présidente du Syndicat de professionnelles et professionnels du gouvernement du Québec, Line Lamarre, est du même avis.

S’ils nous l’avaient demandé, on leur aurait probablement dit : “Ce n’est pas votre meilleure idée” , lance-t-elle.

Implantation retardée

Le déploiement de la DGARDirection générale de l’admissibilité des réclamations devait être complété au 31 décembre 2019. Sa mise en place a toutefois été retardée dans plusieurs régions, notamment à Québec, Laval et Longueuil. La CNESSTCommission des normes, de l'équité, de la santé et de la sécurité du travail reste vague sur les raisons de ces reports. Elle se limite à dire qu’elle préfère attendre que les conditions gagnantes soient réunies avant de poursuivre l’implantation de la DGARDirection générale de l’admissibilité des réclamations .

Il faut comprendre qu'une implantation de cette envergure-là, dans une organisation publique comme la nôtre, ça demande des ajustements, ça demande du temps. En cours de route, bien il faut s'ajuster et puis c'est ce qu'on fait , précise Nicolas Bégin.

Le déploiement final de la DGARDirection générale de l’admissibilité des réclamations est maintenant prévu au mois de mai.

Le ministre du Travail, de l'Emploi et de la Solidarité sociale, Jean Boulet Photo : The Canadian Press / Jacques Boissinot

Le ministre responsable de la CNESSTCommission des normes, de l'équité, de la santé et de la sécurité du travail , Jean Boulet, dit surveiller la situation de près. Il veut s’assurer que tout soit mis en place pour diminuer les délais de traitement des réclamations.

Le ministre du Travail rappelle que la CNESSTCommission des normes, de l'équité, de la santé et de la sécurité du travail est un organisme indépendant et qu’il n’a pas l’intention de s’immiscer dans sa gestion. Jean Boulet prévient toutefois qu’il n’hésitera pas à intervenir si nécessaire.

Si je réalise qu’il y a des façons de faire qui ne sont pas compatibles avec le sain exercice du droit des travailleurs et travailleuses qui subissent des lésions professionnelles, je vais m’assurer que l’organisme rectifie le tir , avertit le ministre.