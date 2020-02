Une collection en cadeau pour le Musée POP

L'Université du Québec à Trois-Rivières (UQTR) cède gratuitement la collection Robert-Lionel-Séguin au Musée Pop. L’institution de Trois-Rivières souhaitait depuis plusieurs années posséder cet ensemble de plus de 22 000 objets représentatifs du patrimoine québécois.

Ce don a été possible grâce au ministère de la Culture et des Communications du Québec qui a octroyé un financement de 350 000$ pour les trois prochaines années au Musée. Cette somme lui permettra de mettre à niveau la collection et de la documenter selon les normes de 2020.

Cette acquisition est l’aboutissement de longues discussions entre le Musée, l’UQTR et le Ministère, qui n’ont pas toujours été faciles selon la directrice générale du Musée Pop, Valérie Therrien.

On a eu envie de régler ce dossier-là qui trainait depuis plus de 20 ans. Valérie Therrien, directrice générale du Musée Pop

Il fallait pour le musée avoir la capacité de l'accueillir [la collection]. Maintenant, toutes les planètes se sont bien alignées et, enfin, on peut célébrer , se réjouit le recteur de l’UQTR Daniel McMahon.

Le bâtiment où sont conservés les objets de la collection sera lui aussi préservé. La collection Robert-Lionel-Séguin comprend entre autres des meubles, outils et même des bâtiments de fermes datant de 1850 à 1950.