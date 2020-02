Les travailleurs d'un refuge d'urgence formés pour gérer les crises

Des employés et bénévoles du refuge d’urgence Just a Warm Sleep situé dans l’église Augustine United, à Winnipeg, ont participé à une formation de deux jours afin d'être mieux parés pour aider les plus vulnérables en situation de crise.

L’objectif est de leur donner des moyens de désamorcer des situations tendues. Laura Everett de 1JustCity, l’organisation qui gère le refuge d’urgence, explique qu’il s’agit surtout de savoir mettre des limites et calmer les gens agités.

La majorité des compétences que l’on enseigne visent à s’assurer de parler d’une manière qui apaise les gens, d’avoir un langage corporel approprié et toutes sortes de choses du genre qui facilitent les relations avec les personnes en crise , explique Laura Everett.

Laura Everett de l'organisation 1JustCity qui chapeaute le refuge d'urgence Just a Warm Sleep Photo : Radio-Canada / Travis Golby

Le centre Just a Warm Sleep accueille ceux qui ont besoin d’un endroit où passer la nuit, du 1er janvier au 31 mars. Quiconque est âgé de 18 ans ou plus et recherche un endroit chaud pour dormir y est le bienvenu.

Manque d’accès à un logement abordable, problèmes de santé mentale, dépendances à l’alcool et aux drogues, les usagers du refuge ont chacun leur histoire.

Marie-Christine Bruce est l’une des bénévoles qui ont reçu la formation. Elle explique que la clientèle diversifiée fait en sorte que ça peut parfois être imprévisible .

Marie-Christine Bruce est l'une des bénévoles qui ont participé à la formation. Photo : Radio-Canada / Travis Golby

Elle soutient que le travail est dans l’ensemble gratifiant. On rencontre des gens vraiment intéressants, gentils et généreux. Et contrairement à quoi les gens s’attendent, ça se passe en général très bien , souligne Mme Bruce.

Le refuge de la rue Pulford peut accueillir jusqu’à 30 personnes chaque nuit, sur le principe du premier arrivé, premier servi. Les gens peuvent s’y présenter entre 21 h et 23 h et doivent avoir quitté les lieux avant 7 h le lendemain.