Écrans canadiens : Song of Names, Le vingtième siècle et Antigone en tête des nominations

Le réalisateur québécois François Girard récolte 9 nominations avec son film Song of Names (Le chant des noms). Toutefois, le film n’est en nomination ni pour le meilleur film, ni la meilleure réalisation. Ce sont les longs métrages Le vingtième siècle (The Twentieth Century), qui récolte 8 nominations, et Antigone de Sophie Deraspe, nommé 7 fois, qui sont aussi finalistes dans les prestigieuses catégories.

Pour le meilleur film, outre Le vingtième siècle et Antigone, les longs métrages Anne at 13 000 ft, The Body Remembers When the World Broke Open et White Lie sont finalistes.

Antigone, qui était le film choisi pour représenter le Canada aux Oscars, est donc le seul film québécois en nomination dans cette catégorie avec Le vingtième siècle. Un contraste avec l’an dernier alors que tous les films finalistes étaient québécois.

La réalisatrice québécoise Sophie Deraspe. Photo : Radio-Canada / Rozenn Nicolle

Cette année, c’est dans la catégorie du meilleur scénario adapté que tous les films en nomination sont québécois : Il pleuvait des oiseaux, Antigone, Répertoire des villes disparues, Kuessipan et Sympathie pour le diable.

Plusieurs autres films québécois se démarquent, dont Il pleuvait des oiseaux avec 6 nominations, Kuessipan avec 3 nominations et La femme de mon frère avec 2 nominations.

Les réalisatrices en majorité

Dans la catégorie de la meilleure réalisation, Matthew Rankin pour Le vingtième siècle, ainsi que Yonah Lewis et Calvin Thomas pour White Lie, sont les réalisateurs nommés. Sophie Deraspe pour Antigone, Kazik Radwanski pour Anne at 13 000 ft ainsi qu’Elle-Máijá Tailfeathers et Kathleen Hepburn pour The Body Remembers When the World Broke Open sont les réalisatrices finalistes.

Lors des récentes remises des Oscars et des BAFTA en Angleterre, l’absence récurrente de réalisatrices finalistes a souvent été critiquée.

Des actrices et acteurs québécois

Dans les catégories des meilleurs acteurs et actrices, plusieurs noms québécois ressortent. Gilbert Sicotte et Marc-André Grondin sont finalistes dans la catégorie meilleur acteur, respectivement pour les films Il pleuvait des oiseaux et Mafia inc.

La Montréalaise Nahéma Ricci est finaliste dans la catégorie meilleure actrice pour son rôle dans Antigone.

Antigone, de Sophie Deraspe Photo : ACPAV

Dans la catégorie meilleur acteur dans un rôle de soutien, Rémy Girard et le jeune Douglas Grégoire sont respectivement finalistes pour Il pleuvait des oiseaux et Kuessipan. Du côté féminin, Larissa Corriveau est en nomination pour Répertoire des villes disparues, Yamie Grégoire pour Kuessipan et Nour Belkhira pour Antigone.

Forte dominations de Bienvenue à Schitt’s Creek en télévision

Du côté de la télévision, c’est la série Bienvenue à Schitt’s Creek (Schitt’s Creek) qui ressort du lot, avec 26 nominations. Il a déjà été annoncé que l’actuelle sixième saison de cette série sera la dernière. Par ailleurs, la série Anne (Anne With an E) qui a été annulée par CBC, a reçu 17 nominations.

Alex Trebek honoré

L’animateur de Jeopardy, l’Ontarien Alex Trebek, qui souffre d’un cancer, recevra le prix icône de l’Académie.

De son côté, l’environnementaliste bien connu David Suzuki recevra également un prix pour l’ensemble de sa carrière.

Le gala des prix Écrans canadiens se tiendra le 29 mars à Toronto.