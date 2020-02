Un deuxième spectacle-bénéfice pour le Festival acadien de Caraquet

Plus de 1000 personnes ont participé au deuxième spectacle-bénéfice du Festival acadien de Caraquet dimanche après-midi au Carrefour de la mer.

Une chanson pour le festival, prise 2 a permis d’amasser plus de 20 000 $. C’est la deuxième activité de financement populaire qui contribue à éponger le déficit de l’édition 2019. Nous sommes particulièrement heureux de vous informer que depuis novembre dernier, nous avons amassé plus de 100 000 $ , a annoncé, le nouveau président du Festival acadien de Caraquet, Paul Marcel Albert, lors du spectacle du 16 février.

Le comité organisateur du festival espère combler le déficit restant avant la fin de leur année financière, soit le 31 mars 2020. Le déficit prévu pour cette date était de 150 000 $ Avec la cagnotte amassée lors des deux spectacles Une chanson pour le festival les subventions supplémentaires accordées au comité et la contribution de 25 000 $ de la Ville en décembre dernier, il ne reste qu'environ 50 000 $ à amasser pour se défaire du déficit anticipé.

Tanya Brideau chante avec la chorale lors d'Une chanson pour le festival, prise 2. Photo : Ísjaki Studio / Jerome Luc Paulin

Un spectacle bien accueilli du public

Sous la direction artistique de Pascal Lejeune, le spectacle animé par le comédien Mathieu Girard, avait son lot d’artistes de la région. On y retrouvait entre autres Sandra Le Couteur, Shaun Ferguson, Monique Poirier, Daniel Léger, Joannie Benoit, Tanya Brideau et Raphaël Butler. Un orchestre maison composé de Nicolas Basque, Théo Brideau et Isabelle Thériault a aussi accompagné les performances.

C'est tellement beau de voir toute cette solidarité et cette complicité entre les artistes, les invités et le public... Ça crée vraiment des moments forts en émotions. Pascal Lejeune, directeur artistique du spectacle Une chanson pour le festival... prise 2

Les duos composés d’artistes musicaux connus et de personnalités de la région a été la formule gagnante de la réussite du spectacle. Il y a eu des jumelages intéressant, par exemple le maire de Caraquet Kevin Haché et la chanteuse Sandra Le Couteur ou bien encore la chanteuse Monique Poirier et Marc-André Comeau, le vice-président des services aux particuliers chez UNI Corporation financière , raconte Paul Marcel Albert.

Le comédien Mathieu Girard a animé la soirée. Photo : Ísjaki Studio / Jerome Luc Paulin

Le travail exceptionnel des bénévoles qui ont contribué aux précédentes éditions du festival a aussi été souligné lors du spectacle-bénéfice.

Lancement de la programmation

Les premières têtes d'affiches de l’édition 2020 du Festival acadien de Caraquet ont aussi été annoncées lors du spectacle. Ce sont les groupes Salebarbes et Bois Jolis qui joueront le 14 août prochain au Carrefour de la mer. La présence de Patrick Norman comme artiste invité, le 8 août, a aussi été dévoilée.

Isabelle Thériault en performance lors du spectacle Une chanson pour le festival, prise 2. Photo : Ísjaki Studio / Jerome Luc Paulin

Le reste de la programmation sera divulgué au cours des prochaines semaines. Le 58e édition du Festival acadien de Caraquet aura lieu du 5 au 15 août 2020.

Une partie du spectacle est disponible sur la page Facebook du Festival acadien de Caraquet.