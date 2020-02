Crise politique : Trudeau s'adressera aux Communes à 11 h

Lundi, le premier ministre a tenu une réunion d'urgence avec plusieurs ministres, dont le responsable des Services aux Autochtones, Marc Miller; le ministre des Transports, Marc Garneau; le ministre de la Sécurité publique, Bill Blair, et la ministre des Relations Couronne-Autochtones, Carolyn Bennett, notamment.

Voilà plus d'une dizaine de jours que divers groupes autochtones se font entendre, partout au pays, forçant M. Trudeau à annuler un voyage aux Caraïbes s'inscrivant dans le cadre de sa tournée mondiale pour tenter d'obtenir un siège au Conseil de sécurité des Nations unies pour le Canada.

Les contestataires ont ainsi installé des barrages sur d'importantes voies ferroviaires afin de protester contre un projet de gazoduc, qui traverserait le territoire ancestral des Wet'suwet'en, dans le nord-ouest de la Colombie-Britannique.

Ces barrages ont forcé le ralentissement, voire l'arrêt complet de la circulation des trains de marchandises et de passagers sur de grandes sections du réseau de chemin de fer national.

Appel au dialogue

Mardi matin, à quelques pas du Parlement, plusieurs chefs autochtones et représentants des Premières Nations, dont le chef national de l'Assemblée des Premières Nations, Perry Bellegarde, ont appelé toutes les parties au dialogue.

Nous disons que nous cherchons la désescalade, le dialogue. Nous agissons parce que nous voulons de l'action positive, de l'engagement pour un réel dialogue pour aborder cette situation difficile , a déclaré M. Bellegarde.

Le chef mohawk de Kahnawake, Joe Norton, de son côté, a soutenu qu'il existait des parallèles entre la crise d'Oka, en 1990, et la situation actuelle.

C'est l'occasion, pour tous, de comprendre ce que nous vivons , a-t-il déclaré, en rappelant que la promulgation de la Loi sur les Indiens, en 1876, a divisé les communautés en opposant chefs héréditaires et chefs de conseils de bande établis par cette loi datant des années suivant la Confédération.

Pour sa part, le grand chef mohawk de Kanesatake, Serge Otsi Simon, si vous ne continuez pas dans le respect, nous reviendrons . Et cela ne sera peut-être pas les voies ferrées. C'est le seul élément à notre disposition pour faire valoir nos droits, dans un contexte de réconciliation , a-t-il mentionné.

Tous les chefs présents autour de la table ont appelé à la paix, et à donner du temps pour que le dialogue puisse progresser entre la Première Nation Wet'suwet'en, le gouvernement de la Colombie-Britannique et la Couronne fédérale.

Plusieurs premiers ministres, dont ceux du Québec et de l'Ontario, François Legault et Doug Ford, pressent Ottawa d'agir dans cet épineux dossier. Les partis d'opposition appellent également Justin Trudeau à agir rapidement.

Plus tôt, mardi, VIA Rail a annoncé que son service de transport de passagers reprendrait partiellement, à partir de jeudi, dans le corridor Québec-Montréal-Ottawa. Les trains de l'entreprise empruntent les voies du Canadien National. Plusieurs centaines de départs des trains de VIA ont été annulés depuis le début de la crise.