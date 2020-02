Alanis Morissette de retour à Ottawa pour le Bluesfest 2020

Alanis Morissette a ajouté la capitale nationale à sa tournée mondiale, qui célèbre au passage le 25e anniversaire de la sortie de son album phare Jagged Little Pill.

Elle rejoint The National, Daniel Caesar, Garbage, Billy Talent, Nelly, DJ Shadow, King Crimson, Cat Power et Tash Sultana, entre autres, mais aussi Rage Against the Machine, Jack Johnson, Marshmello, Lil Tecca et les formations Big Wreck, Headstones, Moist et The Tea Party pour leur tournée commune Saints and Sinners, dont la présence au festival avait déjà été annoncée.

À lire aussi : Marshmello et Jack Johnson au Bluesfest 2020

Parmi les autres noms à surveiller : Leif Vollebekk, qui est également originaire d’Ottawa, ainsi que plusieurs artistes ayant été couronnés d'un prix Polaris au cours des dernières années, soit Patrick Watson (2007), Jeremy Dutcher (2018) et Haviah Mighty (2019). Blue Rodeo sera aussi de retour, cette année encore.

Haviah Mighty saute dans les bras de Jeremy Dutcher, lauréat de l’an dernier, en apprenant qu’elle a remporté le prix Polaris. Photo : La Presse canadienne / Nathan Denette

Le Bluesfest se déroulera du 9 au 19 juillet, cette année, sur les plaines LeBreton.

Les laissez-passer pour l’ensemble du festival seront mis en vente le 19 février.

Tous les billets - y compris les laissez-passer d'une journée - seront quant à eux disponibles à compter du 20 février.