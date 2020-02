« Il y a un combat à faire et je n’arrêterai pas », affirme Robert Gauvin

Le gouvernement progressiste-conservateur minoritaire de Blaine Higgs a annoncé le 11 février une réorganisation des ressources en matière de soins de santé. Le plan comprenait, entre autres, la fermeture durant la nuit du service des urgences de six hôpitaux en milieu rural. Trois jours plus tard, le vice-premier ministre Robert Gauvin a quitté le caucus progressiste-conservateur pour devenir député indépendant parce qu’il s’opposait à cette mesure. Puis, le 16 février, le gouvernement a annoncé le report de la réforme le temps de tenir des consultations publiques au printemps.

Le député Robert Gauvin exprime un soulagement à la suite de ces événements, mais est-ce que la volte-face de Blaine Higgs change son opinion sur la manière dont son gouvernement fait les choses? Non , dit-il, en posant ensuite une question aux électeurs.

Si je n'étais pas parti vendredi, est-ce que vous pensez qu’il aurait reculé dimanche? Cette question, je la pose à tous les auditeurs et c’est à vous d’y répondre. Si votre réponse est non, ça veut dire qu’il a joué à la politique avec la santé. Alors, c’est aux gens de se faire l’idée , affirme Robert Gauvin à l’émission radiophonique La matinale, d’ICI Acadie.

Le député Robert Gauvin a fait entendre dimanche qu’il songeait à la retraite politique, mais il reste bien en poste entre-temps.

Je me sentais comme ça dimanche. Mais là, avec les événements qui se sont passés dimanche soir. Moi, j’ai répondue à la question que j’ai posée à vos auditeurs. Je me suis dit : Il y a un combat à faire et je n’arrêterai pas , explique Robert Gauvin.

Même un appel du Parti progressiste-conservateur, dimanche, ne l’a pas fait changer d’avis.

Il y a quelqu’un qui m'a appelé du parti conservateur: “On va vous appeler. On recule ce soir.” Mais je n'ai pas répondu parce que je ne voulais pas embarquer là-dedans, parce qu’on ne joue pas à la politique avec les soins de santé , souligne le député indépendant.

Robert Gauvin était vice-premier ministre, ministre du Tourisme, du Patrimoine et de la Culture ainsi que ministre responsable de la Francophonie dans le gouvernement minoritaire de Blaine Higgs. Photo : Radio-Canada / Nicolas Steinbach

Le gouvernement compte présenter son budget 2020-2021 à l’Assemblée législative le 10 mars. Si tous les partis d’opposition votent contre le budget, le gouvernement minoritaire tombera et des élections devront être déclenchées.

Robert Gauvin croit que le gouvernement va tomber à cette occasion. Je pense que oui , dit-il en soulignant qu’il a lui-même l’intention de voter contre le budget.

Le député ajoute que les chances sont de plus en plus grandes pour qu’il se porte candidat aux prochaines élections, mais il ne sait pas encore s’il ferait campagne à titre de candidat indépendant ou comme membre d’un autre parti. Il s’attend à des discussions à ce sujet avec le Parti vert et le Parti libéral.