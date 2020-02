Une famille de Brandon veut sensibiliser la population au don d'organes

Luke Hatcher, 12 ans, est mort en décembre dernier, à la suite d’un accident survenu alors qu’il jouait dans le sous-sol de la résidence familiale.

À l’Hôpital pour enfants de Winnipeg, lorsque les médecins ont annoncé à Aimee et Kevin Hatcher que leur garçon ne survivrait pas, la décision de donner ses organes a été presque immédiate, se rappelle la mère.

Il avait un grand cœur et nous savions que c’est ce qu’il aurait voulu , dit Aimee Hatcher.

Aimee Hatcher et son mari ont lancé le Green Heart Project dans le but de sensibiliser et soutenir les familles dans la décision du don d'organes Photo : Radio-Canada / Riley Laychuck

Les équipes de transplantation de différents endroits au pays sont arrivées à l'hôpital un peu plus de 50 heures après leur décision, raconte Mme Hatcher.

Être à l’hôpital et voir les familles présentes, c’était l’une de ces décisions sur laquelle nous n’avions pas besoin de réfléchir. Aimee Hatcher, mère de Luke et cofondatrice du Green Heart Project

Les reins, les poumons, le foie et le pancréas du garçon ont été donnés. Seul le cœur est resté incompatible, rapporte la mère.

Les deux organes auxquels je pense le plus souvent, et ça peut paraître étrange, mais c’est son pancréas qui permet maintenant à quelqu’un de vivre sans diabète et ses poumons, explique Aimee Hatcher. Luke était un coureur et un sportif en général, ses poumons en santé aident maintenant quelqu’un à respirer.

Parler du don d'organes en famille

Aimee et Kevin Hatcher ne savent pas encore jusqu’où se rendra leur Green Heart Project. Ils envisagent de mettre sur pied une fondation pour sensibiliser la population, mais aussi pour soutenir les familles dans cette décision.

Le couple souhaite que les gens parlent davantage de don d'organes. Ils ont eux-mêmes entamé la discussion avec leurs deux filles.

Luke Hatcher et ses deux soeurs Ruby et Jillian Hatcher Photo : Radio-Canada / Gracieuseté Aimee Hatcher

Une pratique qu’encourage le Dr Faisal Siddiqui, médecin du programme Gift of Life de l’organisme Transplant Manitoba. Bien que difficile, il estime que la conversation est nécessaire à tout âge.

Je crois que c’est le genre de discussion à avoir autour de la table sur une base régulière, souligne Dr Siddiqui. La meilleure façon d’en parler est d’avoir une profonde conversation en famille au sujet des êtres chers.

Le nom Green Heart Project vient de la couleur associée au don d’organes, le vert, et du grand cœur de Luke Hatcher, explique sa mère.

La famille souhaite lancer un site web prochainement et voir où le projet les mènera, tout en composant au jour le jour avec la perte de leur fils.

Avec les informations de Riley Laychuck