Complexe multisport de Gaspé : la Ville opte pour une glace de dimension nord-américaine

La dimension de la nouvelle patinoire a suscité des tensions entre les différents clubs sportifs de la ville depuis l’annonce du projet de complexe sportif en décembre.

Les résultats d’un sondage avaient démontré que la population était divisée entre une glace de dimension olympique et de dimension nord-américaine.

L'aréna de Gaspé Photo : Radio-Canada / Martin Toulgoat

La Ville a choisi de s’en tenir à une glace de dimension nord-américaine pour mieux contrôler les coûts, selon le maire Daniel Côté.

Dans l’analyse, on a tenu compte d’une panoplie de facteurs, mais le facteur prédominant dans la décision du conseil municipal, ça a été la gestion des coûts. Dans l’ensemble, les plus bas coûts étaient autour de 17 millions de dollars, les plus hauts étaient autour de 23 millions de dollars. Le conseil nous avait donné un mandat, à l’équipe administrative et à moi, de rester en dessous de 18 millions de dollars. Daniel Côté, maire de Gaspé

Le maire de Gaspé, Daniel Côté Photo : Radio-Canada / Martin Toulgoat

Le projet retenu du futur complexe, qui offrira aussi un terrain synthétique et une piste de course, est évalué à 17,4 millions. Avec les contingences et les honoraires professionnels, le coût total pourrait atteindre 20,4 millions de dollars.

Il s’agit de l’un des six scénarios évalués par la firme de génie-conseil Kwatroe consultant, mandatée par la Ville en ce sens.

Le scénario d’une glace olympique avec des bandes rétractables, qui avait été appuyé par plusieurs citoyens, aurait coûté 2,5 millions de dollars supplémentaires, selon la firme.

Le choix d’une glace de dimension nord-américaine vient rassurer le milieu du hockey mineur, alors que le Club de patinage de vitesse se désole qu’un scénario plus modeste de glace olympique n’ait jamais été envisagé.

Le tournoi de Gaspé rassemble 26 équipes novices et atomes de la Gaspésie qui s’affrontent au Centre civique Luc Germain de Gaspé et à l’aréna Rosaire-Tremblay, à Rivière-au-Renard. Photo : Radio-Canada

Notre préoccupation était envers les tout-petits. Une glace olympique irait à l’encontre de ce que Hockey Québec nous exige pour le hockey mineur. Ça aurait pu aussi affecter le nombre d’évènements qu’on amène à Gaspé, comme la Coupe Dodge ou la Coupe Desjardins , rappelle la présidente de l’Association de hockey mineur de Gaspé, Myriam Lagacé.

Ce n’est pas du tout ce à quoi on s’attendait. La tournure des consultations publiques nous laissait croire qu’il y avait une acceptabilité sociale sur le projet [de glace olympique]. Jean-François Monette, administrateur, Club de patinage de vitesse de Gaspé

L'ex-champion du monde de patinage de vitesse courte piste, Jean-François Monette, est l'un des fondateurs du Club de patinage de vitesse de Gaspé Photo : Radio-Canada / Martin Toulgoat

Selon M. Monette, le Club de patinage de vitesse estimait que l’installation d’une glace olympique dans un aréna de mêmes dimensions qu’une glace nord-américaine n’aurait pas généré un surplus de coûts aussi grand que l’évaluait la Ville, quitte à retrancher une ou deux rangées de gradins.

Daniel Côté explique que l'option de supprimer des gradins au profit d’une glace olympique n’a pas été analysée, puisqu’il était clair que les économies n’auraient pas été assez importantes.

L’analyse qui a été faite par les ingénieurs montrait qu’il n’y avait pas de différence significative de coûts si on gardait la même coquille et qu’on coupait dans les gradins, puisque ça aurait été rattrapé par le coût du système de réfrigération, du béton, etc. , explique Daniel Côté.

L’objectif est de lancer les travaux du futur complexe à l’été 2021 si, bien entendu, Québec accepte d’en financer la majeure partie. Il doit être construit sur un terrain situé derrière l'école secondaire de Gaspé.

