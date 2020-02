Commission Laurent : Régine Laurent espère des annonces du gouvernement dès le prochain budget

C'est ce qu'elle a déclaré à l'ouverture des audiences publiques de la commission mardi à Sherbrooke. Des témoins seront entendus les 18, 19 et 20 février à l'hôtel Delta de Sherbrooke.

« Quand nous avons déposé les recommandations le 18 décembre dernier, le ministre Carmant a dit qu’il les recevait de façon très positive. On attend de voir comment ça va se traduire dans le budget », a-t-elle souligné.

Rappelons qu'en décembre dernier, la CSDEPJ avait formulé une première série de recommandations au gouvernement Legault

Régine Laurent avait notamment proposé la mise en place d’un système des avis de grossesse à l’échelle provinciale, comme cela a notamment été instauré en Estrie. Mme Laurent réclame également un réinvestissement gouvernemental pour soutenir les services aux familles, qui selon elle, ont souffert des compressions budgétaires.

Consciente de la « sensibilité » en Estrie

Rappelons que suite au décès d’une fillette de 7 ans à Granby en avril 2019, le gouvernement du Québec a décidé de créer une commission spéciale pour faire le point sur les services de protection de la jeunesse. « On est très conscient de la sensibilité au système de protection de la jeunesse dans la région. On prend cela en considération et on comprend les préoccupations de la population », a déclaré Mme Laurent lors de son allocution d’ouverture des audiences à Sherbrooke

Une trentaine de personnes seront entendues, dont plusieurs à huis clos lors des audiences à Sherbrooke. Les citoyens pourront suivre en direct les travaux de la comme mission qui seront web-diffusés sur le site de la commission.

Des représentants du CIUSSS de l’Estrie – CHUS ont été les premiers à s’exprimer mardi matin. Ils seront suivis par des représentants de la commission scolaire de Val-des-Cerfs et par des témoignages de professionnels à huis clos.

Mercredi, des citoyens témoigneront notamment à huis clos, ainsi que le professeur de la faculté d’éducation de l’Université de Sherbrooke, Sylvain Bourdon. Des représentants des forces de l’ordre seront entendus jeudi matin. La commission poursuivra ensuite ses audiences à Montréal, à partir du 25 février.