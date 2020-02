Commission Laurent : la DPJ de l'Estrie réclame un meilleur accès aux services de première ligne

Des représentants du CIUSS de l'Estrie - CHUS ont témoigné mardi matin à la Commission spéciale sur les droits des enfants et la protection de la jeunesse (CSDEP). Ils réclament notamment une amélioration des services de premières lignes et une bonification des conditions de travail de leurs travailleuses et travailleurs.

Le président-directeur général du CIUSSS de l’Estrie – CHUS , Stéphane Tremblay, a amorcé son allocution en dressant un portait de la vulnérabilité des jeunes dans la région. « 30 % de nos jeunes qui entrent à l’école présentent un ou des vulnérabilités et pour la population qui s’exprime en anglais et celle qui est issue de l’immigration, c’est 50 % », a-t-il déclaré.

M. Tremblay a expliqué aux commissaires que selon lui, les failles du système la protection de la jeunesse sont en partie causées par des lacunes dans les services de première ligne.

Les failles en protection de la jeunesse sont en bonne partie causées par les lacunes en amont, par une première ligne qui peine à agir efficacement en prévention et à constituer un filet de protection autour des enfants vulnérables. Extrait du mémoire du CIUSSS de l’Estrie – CHUS

Un point de vue partagé par la directrice de la protection de la jeunesse de l’Estrie, Johanne Fleurant, qui a recommandé la création d’une « porte unique » pour que les citoyennes puissent réclamer des services. « Pour qu’il y ait un seul endroit pour demander de l’aide », a-t-elle souligné.

Fort taux de judiciarisation des dossiers

Le fort taux de judiciarisation des dossiers des enfants qui sont traités par la DPJ de l’Estrie a retenu l’attention des commissaires.

Selon Mme Fleurant, le taux est de 50 %. « On travaille avec les équipes pour faire comprendre la plus-value d’aller vers la collaboration, a-t-elle déclaré. Les alternatives ne sont pas suffisamment utilisées. C’est très très rares qu’on va utiliser cette façon de faire en Estrie. »

On doit être capable de réfléchir autrement pour amener nos familles à mieux collaborer avec nous. Johanne Fleurant, directrice de la protection de la jeunesse de l’Estrie

Mme Fleurant a tout au long de son témoignage souligné l’importance d’améliorer les conditions de travailleurs de son service. « La charge de travail est importante et augmente sans cesse », a-t-elle martelé. Elle a précisé qu'elle souhaitait que cet aspect soit pris en considération par le gouvernement.

Finalement, la DPJ de l’Estrie recommande la création d’un poste de « directeur national de la protection de la jeunesse », à l'instar du poste de directeur de la santé publique nationale.

Régine Laurent s'attend à des annonces dès la prochain budget

La présidente de la commission, Régine Laurent, s'attend à des annonces du gouvernement du Québec au dépôt du prochaine budget. C'est ce qu'elle a déclaré à l'ouverture des audiences publiques de la commission à Sherbrooke.

Régine Laurent s'est dite consciente de la "sensibilité" régionale pour les enjeux de protection de la jeunesse. Photo : Radio-Canada / Martin Bilodeau

« Quand nous avons déposé les recommandations le 18 décembre dernier, le ministre Carmant a dit qu’il les recevait de façon très positive. On attend de voir comment ça va se traduire dans le budget », a-t-elle souligné.

Rappelons qu'en décembre dernier, la CSDEPJ avait formulé une première série de recommandations au gouvernement Legault. Régine Laurent avait notamment proposé la mise en place d’un système des avis de grossesse à l’échelle provinciale, comme cela a notamment été instauré en Estrie. Mme Laurent réclame également un réinvestissement gouvernemental pour soutenir les services aux familles, qui selon elle, ont souffert des compressions budgétaires.

Une trentaine de témoignages

Une trentaine de personnes seront entendues à Sherbrooke, dont plusieurs à huis clos lors des audiences qui vont se conclure le 20 février. Des représentants de la commission scolaire de Val-des-Cerfs témoigneront mardi après-midi.

Mercredi, des citoyens témoigneront notamment à huis clos, ainsi que le professeur de la faculté d’éducation de l’Université de Sherbrooke, Sylvain Bourdon. Des représentants des forces de l’ordre seront entendus jeudi matin. La commission poursuivra ensuite ses audiences à Montréal, à partir du 25 février.

Rappelons que suite au décès d’une fillette de 7 ans à Granby en avril 2019, le gouvernement du Québec a décidé de créer une commission spéciale pour faire le point sur les services de protection de la jeunesse. « On est très conscient de la sensibilité au système de protection de la jeunesse dans la région. On prend cela en considération et on comprend les préoccupations de la population », a déclaré Mme Laurent lors de son allocution d’ouverture des audiences à Sherbrooke