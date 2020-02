Les policiers de Trois-Rivières équipés de défibrillateurs

La moitié de la flotte de véhicules du service policier sera donc équipée de ces appareils. L'acquisition des dispositifs a été réalisée en partenariat avec le CIUSSS MCQCentre intégré universitaire de santé et de services sociaux de la Mauricie-et-du-Centre-du-Québec qui a reçu un financement de 40 000 $ pour en faire l'achat.

Le déploiement de ces appareils permettra d'intervenir plus rapidement et d'accroître les chances de survie d'une personne victime d'un arrêt cardiorespiratoire. À terme, les services de santé souhaitent que des défibrillateurs soient toujours accessibles aux Trifluviens à moins de 500 mètres du lieu où ils se trouvent.

On est dans une démarche où on invite toute une population à se sensibiliser aux manoeuvres d’intervention en réanimation et, si possible, connaître l’emplacement du défibrillateur le plus près , précise le codirecteur médical des services préhospitaliers d'urgence du CIUSSS MCQ, Dr. François Parent.

Un défibrillateur Photo : Radio-Canada

Les 170 policiers de la ville de Trois-Rivières recevront une formation de huit heures pour être en mesure d'utiliser adéquatement les défibrillateurs.

On est déployés sur tout le territoire. Souvent, on va arriver avant les ambulanciers, ou avant même que l’appel soit fait. L’idée, c’est de pouvoir intervenir le plus rapidement possible , indique le directeur de Service de police de Trois-Rivières, René Martin.

Combiné aux manoeuvres de réanimation, un défibrillateur permettrait d’augmenter de 60 % les chances de survie d’une personne qui subit un arrêt cardiorespiratoire.

Avec les informations de Pascale Langlois