Baie-Comeau veut un nouveau terrain de baseball

Un règlement d'emprunt a été présenté lundi soir à la séance du conseil municipal.

On pense qu'il y a des utilisateurs qui seraient très enchantés d'avoir un terrain de ce type-là. Il y a plein de municipalités au Québec, même plus petites que nous, qui ont des terrains synthétiques , a déclaré Yves Montigny, lors de la séance du conseil municipal.

Le maire de Baie-Comeau, Yves Montigny Photo : Radio-Canada / Benoit Jobin

Nous, je vous dis qu'une ville de 20 000 habitants qui jouent sur du gravier, et de la poussière de pierre, il n’y en reste pas beaucoup au Québec. C'est totalement inacceptable. Yves Montigny, maire de Baie-Comeau

L'aménagement de bureaux administratifs à l'hôtel de ville, l'inspection télévisée des conduites d'égout par caméra, entre autres, font également partie des projets que souhaite entreprendre la Ville de Baie-Comeau.

La somme demandée servirait aussi à la réfection des piscines municipales extérieures et du centre Henri-Desjardins.

Les élus municipaux espèrent obtenir un financement du gouvernement provincial grâce au Programme d’aide financière aux infrastructures récréatives et sportives (PAFIRS).

Nouvelles places au CPE Magimuse

Par ailleurs, le CPECentre de la petite enfance Magimuse vient d'obtenir l'accord du conseil municipal pour construire de nouvelles places au 1000, rue Mingan.

L'installation Les Gamins d'ici du CPE Magimuse est située à Baie-Comeau. Photo : Radio-Canada / Benoît Jobin

Ces travaux permettraient d'agrandir le bâtiment qui abrite le bureau du coordonnateur du CPECentre de la petite enfance et le service de police.

Le maire de Baie-Comeau, Yves Montigny, reconnaît que les besoins sont criants au sein de la municipalité.

Il y a des poupons sur les listes d'attente. Les parents nous le demandaient d'ailleurs. Alors on y va, on avance là-dedans, on va soutenir Magimuse pour être capable de les héberger. Évidemment, il y a une subvention du gouvernement du Québec pour les opérations. Il y a une subvention aussi pour l'aménagement intérieur des locaux. Baie-Comeau sera elle propriétaire du bâtiment et aura un locataire qui sera Magimuse , a expliqué Yves Montigny.

La ville tentera maintenant de mieux évaluer les coûts du projet d'agrandissement et d'obtenir du financement de la part du gouvernement.

Avec les informations d'Alexie André-Belisle