Val-d’Or veut favoriser l’installation de nouvelles bornes électriques

Les nouvelles constructions de cinq logements et plus sur le territoire de la Ville de Val-d’Or devront prévoir des installations électriques permettant d’accueillir des bornes de recharge.

Le conseil municipal a adopté un règlement en ce sens, lundi soir. Val-d’Or est l’une des premières municipalités à poser un tel geste, imitant une résolution adoptée à la Ville de Laval le mois dernier.

En vertu du nouveau règlement, toute nouvelle construction de cinq logements et plus devra prévoir le câblage électrique permettant l’installation éventuelle d’une borne de type 2. Entre 5 et 31 logements, 25 % des terrains de stationnements devront être couverts, alors qu’un immeuble de 32 logements et plus devra permettre de telles bornes sur au moins 20 % de ses terrains.

On pense qu’il y a un virage qui est en place et qui va se faire graduellement, affirme le maire Pierre Corbeil. Si les nouveaux immeubles n’ont aucune possibilité d’avoir des bornes, on n’aura pas d’amélioration de la situation. On emboîte le pas à Laval et on pense que d’autres villes vont suivre. Avec les performances qui se manifestent sur des modèles de véhicules de toutes les formes, on va être rendus là plus rapidement qu’on le pense.

Le maire ajoute que le règlement devrait être bien accepté par les promoteurs, puisqu’il n’oblige pas à installer des bornes tout de suite.