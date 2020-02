Neige après minuit dans la région du Grand Toronto, avis aux voyageurs

Trajet au travail ralenti mardi matin

Dû au mélange de neige et de pluie verglaçante, la première moitié du trajet du matin jusqu'au travail pourrait être affectée. Les automobilistes devraient prévoir un délai supplémentaire pour atteindre leur destination , prévient l’agence gouvernementale.

D’autre part, la neige sera plus glissante près des rives du lac. Les vents commenceront à se lever du sud-est au petit matin et pourraient souffler la poudreuse, réduisant ainsi la visibilité dans certaines zones.

La température devrait augmenter au cours de la nuit pour se situer juste au-dessus du point de congélation au matin, atteignant près de 5 ou 6 degrés en après-midi, avant que la température ne redescende.

Les vents de l'ouest devraient se renforcer mardi après-midi et atteindre parfois 50 kilomètres à l'heure ou plus.

L'avis aux voyageurs d’Environnement Canada s'applique à Toronto ainsi qu'aux régions de Peel, Halton, York et Durham, et aux villes de Barrie et Hamilton