Six graphiques pour mieux comprendre l’état de la course à l’investiture démocrate

Les prochaines semaines risquent de contraindre à l'abandon plusieurs des candidats. Pour les autres, le suspense pourrait s’étirer sur de nombreuses semaines, voire des mois. À l’issue de la saison des caucus et des primaires, en juin, il est même possible qu’aucun gagnant ne puisse être déclaré, ce qui ouvrirait la voie à une convention contestée. État des lieux.

Quels candidats sont encore en piste?

Les huit candidats toujours dans la course Photo : (De g. à dr. en commençant par le haut) Getty/Drew Angerer, Win McNamee; AP/Matt Rourke, Ajit Solanki, Charles Krupa; Getty/Win McNamee; AP/Glen Stubbe; Getty/Scott Olson

Des 28 candidats qui auront brigué l’investiture – un record absolu –, il en reste 8 :

Bernie Sanders , sénateur du Vermont

Pete Buttigieg , ex-maire de South Bend, en Indiana

Joe Biden , ex-vice-président des États-Unis, ancien sénateur du Delaware

Elizabeth Warren , sénatrice du Massachusetts

Amy Klobuchar , sénatrice du Minnesota

Michael Bloomberg , ex-maire de New York, PDG de la société Bloomberg LP et philanthrope

Tom Steyer , financier et philanthrope

Tulsi Gabbard, représentante d'Hawaï

Comment le vainqueur sera-t-il déterminé?

Le candidat gagnant sera celui qui aura accumulé le plus de délégués, octroyés au fil des semaines dans les États et territoires en fonction des résultats électoraux des caucus et des primaires (et non celui qui aura obtenu le plus de voix).

Le nombre de délégués d’un État dépend de divers facteurs, comme sa population et ses résultats électoraux passés. Avec ses 415 délégués, la Californie est le grand prix de la saison, alors qu’un État peu populeux comme le Dakota du Nord, par exemple, n’en attribue que 14.

De façon générale, un candidat doit obtenir au moins 15 % d’appuis dans les districts ou à l’échelle de l’État (ou du territoire) pour recevoir des délégués. Ceux qui franchissent ce seuil se voient attribuer des délégués proportionnellement aux appuis qu’ils ont obtenus.

Les délégués ne sont pas légalement tenus de respecter les résultats dans leur État, mais ils en ont, sur papier, l’obligation morale.

Combien faut-il de délégués pour remporter l’investiture?

Dans le scénario traditionnel, le chiffre magique à retenir est 1990. Pour gagner la course, un candidat doit avoir gagné la moitié des 3979 délégués attribués au fil des mois à l’issue des scrutins qui se seront déroulés dans tous les États et territoires américains.

Si aucun candidat n’y parvient au terme de la saison des caucus et des primaires, l’issue de la course se scellera à la convention, qui aura lieu à Milwaukee, au Wisconsin, en juillet prochain.

On parlerait alors d’une convention contestée . Au deuxième tour, les délégués des candidats pourraient appuyer quelqu'un d'autre, et 771 superdélégués – sénateurs, représentants, gouverneurs, dirigeants locaux et nationaux du parti, anciens présidents et vice-présidents, etc. – auraient cette fois eux aussi le droit de voter.

Pour être élu, un candidat devrait alors obtenir l’appui de la moitié des 4750 délégués, soit 2376. Il y aurait cependant des jeux de coulisses avant la convention.

Qui mène au chapitre des délégués?

Avec les votes de l’Iowa et du New Hampshire, cinq candidats se sont inscrits au pointage. Pete Buttigieg devance de peu Bernie Sanders, mais la course aux délégués n’en est qu’aux premiers mètres.

Qui a le plus de chances de remporter les primaires?

Selon le modèle prévisionniste du site de journalisme de données FiveThirtyEight, qui est établi à partir de simulations découlant notamment de sondages, la perspective d’une course sans vainqueur à l’issue des caucus et des primaires est pour l'instant la perspective la plus envisageable. Un tel scénario entraînerait donc une convention contestée.

Dans cette perspective, Bernie Sanders semble favorisé pour arriver à la convention armé du plus grand nombre de délégués, mais il risque de lui en manquer quelques centaines.

Le candidat à l’investiture démocrate Bernie Sanders s’adresse à ses militants, le 11 février 2020, à Manchester, au New Hampshire, après avoir remporté la primaire de cet État. Photo : Getty Images / Drew Angerer

Toutefois, il ne s'agit là que d'un instantané, puisque les prévisions sont régulièrement mises à jour.

Le deuxième scénario le plus probable est celui d'une victoire de Bernie Sanders avant la fin de la saison électorale, qui prendra fin le 6 juin, À l'heure actuelle, il a 1 chance sur 3 de franchir la ligne d’arrivée avant la convention.

Quelles seront les prochaines étapes?

Le Nevada, où la population hispanophone est nombreuse, tiendra ses caucus le 22 février. Bernie Sanders y est présentement en tête, suivi de Joe Biden, Elizabeth Warren et Pete Buttigieg.

Le 29 février, ce sera au tour de la Caroline du Sud, qui compte une importante population afro-américaine, base électorale importante du Parti démocrate. Meurtri dans les premières joutes électorales, Joe Biden, populaire auprès d'une frange importante de l'électorat afro-américain, espère que l'État lui servira de pare-feu. C'est lui qui mène, devant Bernie Sanders et le philanthrope milliardaire Tom Steyer.

Le super mardi viendra ensuite le 3 mars. C'est la journée du calendrier où il y a le plus grand nombre d’États et de territoires – environ une quinzaine – qui votent à la même date. Près de 35 % des délégués seront ainsi attribués dans des États comme la Caroline du Nord, le Massachusetts et la Virginie. À eux seuls, la Californie et le Texas fournissent près de 650 délégués.

C'est à ce moment que le nom du multimilliardaire Michael Bloomberg, qui grimpe dans les sondages, apparaîtra pour la première fois sur les bulletins de vote. L'ex-républicain a fait le pari audacieux de renoncer aux quatre premiers États du calendrier pour miser sur ceux du super mardi. Il a jusqu'ici investi plus de 400 millions de dollars en publicités, essentiellement dans ces États. Son entrée dans la course a toutes les chances de diviser le vote centriste, déjà fragmenté entre Joe Biden, Pete Buttigieg et Amy Klobuchar.

À l'issue du super mardi, 40 % des délégués auront été attribués.