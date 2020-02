Sophia Loren fera son grand retour au cinéma sur Netflix

Adapté du livre de Romain Gary La vie devant soi, ce film italien raconte la relation qui se tisse entre Madame Rosa, une survivante de l’Holocauste, et Momo, un immigrant sénégalais âgé de 12 ans.

C’est donc Sophia Loren, âgée de 85 ans, qui incarne Madame Rosa dans ce film, réalisé par son fils Edoardo Ponti.

Sophia Loren est l’une des plus actrices les plus admirées et célèbres au monde. Nous sommes honorées de l’accueillir, elle, Edoardo et la talentueuse équipe qui a fait ce film au sein de la famille Netflix. The Life Ahead est une histoire pleine de beauté et de courage, comme Sophia, qui sera aimée par le public italien et du monde entier , a indiqué Ted Sarandos, chef du contenu au sein de Netflix.

The Life Ahead sera mis en ligne sur Netflix d’ici la fin de l’année.

Le roman La vie devant soi a déjà été adapté au cinéma par le réalisateur Moshe Mizrahi avec Simone Signoret dans le rôle de Madame Rosa. Ce film avait remporté l’Oscar du meilleur film en langue étrangère en 1978.