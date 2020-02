Le PLQ prône une taxe pour ralentir la spéculation immobilière

On n'est pas encore comme à Toronto il y a cinq ans, mais la mécanique est la même : si on ne fait rien, la propriété deviendra inabordable , a déclaré le porte-parole du Parti libéral du Québec (PLQ) en matière de finances, Carlos Leitão. Le PLQ Parti libéral du Québec tient ainsi à contribuer au débat sur la pénurie de logements qui a eu cours la semaine dernière à l'Assemblée nationale.

À quelques semaines du dépôt du budget, le député de Robert-Baldwin propose donc au gouvernement caquiste d'instaurer une taxe sur la propriété vacante. Cette taxe viserait les propriétaires qui achètent des propriétés à titre d'investissement sans les occuper ni les louer, ou encore qui les achètent pour les louer à court terme sur des plateformes comme Airbnb.

Tout ce parc immobilier d'appartements qui ne sont pas loués à long terme crée une rareté, ce qui pousse les prix à la hausse, a-t-il expliqué.

Ça met de la pression sur les loyers. Si on mettait une taxe dissuasive sur les propriétés non occupées, ça ramènerait beaucoup de propriétés sur le marché locatif et ça pourrait soulager la rareté qui est très réelle. Éventuellement, cela permettrait de faire baisser la pression et mener à un peu moins d'activité spéculative.

Carlos Leitão, porte-parole du Parti libéral du Québec en matière de finances