Cinq ans de prison pour Vincent Gagné

Vincent Gagné, 22 ans, de Saguenay, écope de cinq ans et trois mois de prison pour avoir agressé sexuellement deux escortes à Jonquière.

De retour au palais de justice de Chicoutimi lundi matin, il a plaidé coupable en échange d'accusations réduites.

Les faits remontent à mars 2019. Vincent Gagné avait fait appel à deux escortes de 18 et 20 ans et la situation avait dégénéré. Il a plus tard fait face à des accusations d'agression sexuelle armée.

La peine reçue découle d’une suggestion commune de la défense et de la Couronne.