Le Jour de la Famille intégré à des carnavals d’hiver

Le carnaval Voyageur du parc historique du Vieux Fort William se déroule d’ailleurs lors du long week-end du Jour de la Famille.

Pendant les trois jours d’activités, le club culturel francophone de Thunder Bay y a présenté sa traditionnelle cabane à sucre.

Des bénévoles du Club culturel francophone de Thunder Bay ont offert une cabane à sucre aux visiteurs du carnaval Voyageur du parc historique du Vieux Fort William. Photo : Club culturel francophone de Thunder Bay

Le Jour de la Famille fait aussi partie de la programmation du 50e Carnaval Missinaibi de Mattice-Val Côté, une petite communauté située à l’est de Hearst.

Préparation de banique sur le feu lors des activités du Jour de la Famille, au carnaval de Mattice-Val Côté. Photo : Radio-Canada / Francis Bouchard

Des dizaines d'enfants et d'adultes ont participé à la journée familiale dont les activités comprenaient, entre autres, des dégustations de tire sur la neige et de banique, un pain traditionnel autochtone; des promenades en traîneau; un rallye à pied; une glissade et un souper spaghetti pour couronner le tout.

Plusieurs personnes ont participé aux randonnées offertes lors de la journée familiale. Photo : Radio-Canada / Francis Bouchard

La journée est présentée depuis près de dix ans, soit peu de temps après l'instauration du congé férié par le gouvernement ontarien.

La plupart de nos activités sont gratuites. C’est vraiment une journée pour avoir du plaisir. Marie-Josée Couture, organisatrice de la journée familiale

Le bonhomme Carnaval était de la partie à la journée familiale. Photo : Radio-Canada / Francis Bouchard

Organisé par un regroupement d’organismes, le 50e Carnaval Missinaibi de Mattice-Val Côté se poursuit jusqu’au dimanche 23 février.