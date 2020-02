Outlander : une série dérivée en discussion

C’est certain que nous en parlons, il n’y a rien d’officiel, mais nous en discutons , a confirmé Ronald D. Moore, lors du lancement de la saison 5.

Par ailleurs, l’autrice des livres dont la série est tirée, Diana Gabaldon, a écrit plusieurs histoires dérivées d’Outlander. Notamment la série Lord John où John Grey, l’un des personnages secondaires, un ami de Jamie Fraser, est en vedette. L’autrice a également écrit une nouvelle sur la participation à la guerre en France de Jamie Fraser et son beau-frère et ami Ian Murray. L’histoire se passe avant sa rencontre avec Claire. D’autres nouvelles ont été écrites sur des personnages très secondaires dans la série.

Une nouvelle saison très attendue

Les fans de la série ont attendu plus de 18 mois depuis la fin de la saison 4 pour connaître la suite des aventures de la famille Fraser en Caroline du Nord.

La famille Fraser au début de la saison 5 : Marsali (Lauren Lyle) et son mari Fergue (Cesar Domboy), Jamie (Sam Heughan) et Claire (Caitriona Balfe) Fraser, Brianna (Sophie Skelton) et Roger (Richard Rankin). Photo : Starz/Sony Picture Televisions

Lorsque Variety a demandé à Ronald D. Moore de décrire cette cinquième saison en trois mots, il a d’abord fait une blague en disant Jamie, Claire et Adso, le chat qui s’est ajouté à la distribution dans la saison 5. Révolution, chagrin et tragédie , a-t-il ajouté.

Le premier épisode de la saison, diffusé hier soir sur les ondes de Starz aux États-Unis et W au Canada, a commencé avec le mariage de Brianna (Sophie Skelton), la fille de Jamie et Claire, et Roger (Richard Rankin).

Passer du 20e au 18e siècle

La série historique et fantastique Outlander raconte l’histoire d’une infirmière anglaise, Claire Beauchamp-Randall, jouée par Caitriona Balfe, qui fait un voyage en Écosse avec son mari Frank Randall (Tobias Menzies) après la Seconde guerre mondiale en 1945. Alors qu’elle ramasse des fleurs, elle touche un menhir et se retrouve en 1743 où elle rencontre le séduisant guerrier écossais Jamie Fraser (Sam Heughan).

Claire et Jamie se regardent amoureusement, dans l’épisode 4. Photo : Tall Ship Productions, Story Mining & Supply Co., Sony Pictures

Le diffuseur de la série Starz a confirmé qu’une sixième saison serait produite. Diana Gabaldon finalise l’écriture du neuvième tome prévu pour 2020 : Go tell the bees that i have gone

La cinquième saison Outlander – Le chardon et le tartan sera offerte en avril en français sur les ondes de Radio-Canada.