Pour GNL Québec à Saguenay : une marche sera organisée

Selon lui, l’initiative permettra de démontrer que la population est favorable à la construction d’une usine de liquéfaction de gaz naturel à La Baie, assortie d’un gazoduc pour acheminer du gaz naturel de l’Alberta jusqu’à La Baie.

Plus de 20 000 personnes ont joint le groupe Facebook créé au cours des derniers jours. Yvon Laprise, un travailleur de Rio Tinto qui détient une petite entreprise web, veut tenir une activité pour prouver que l’appui au projet Énergie Saguenay n’est pas seulement virtuel.

On a été approchés pour faire une petite marche décorative pour la rendre le fun. Ce sur quoi on travaille présentement, c’est un embryon. Il y a une semaine, je ne pensais même pas faire une page , met en contexte Yvon Laprise.

Il affirme avoir reçu des félicitations de la part d’Énergie Saguenay, mais se défend d’être à la solde de la compagnie.

Énergie Saguenay ont communiqué avec nous cet après-midi pour nous remercier de l’engouement qu’on a généré, mais sans plus. On n’est pas impliqués avec eux. Je ne connais personne ni de près ni de loin chez GNL Québec non plus. Ils ne sont pas derrière ça.

Yvon Laprise, créateur de la page Facebook