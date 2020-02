La Ville de Matane retire le statut d'immeuble patrimonial à la maison Horace-Bouffard

La maison Horace-Bouffard, connue aussi sous le nom de la maison aux six mariages a abrité un musée pendant une vingtaine d'années.

En 2008, les élus municipaux ont décidé d'en faire, avec le presbytère Saint-Jérôme et le phare, l'un des rares immeubles patrimoniaux cités sur le territoire de la Ville.

Dans le répertoire du patrimoine culturel du Québec, on peut lire que la maison Horace-Bouffard présente un intérêt patrimonial pour sa valeur architecturale.

Elle témoigne de la persistance des modèles traditionnels élaborés au Québec vers le milieu du XIXe siècle , peut-on y lire.

Ce statut assurait une certaine protection intérieure et extérieure de la résidence.

Lorsqu'ils ont décidé d'acheter la maison au coût de 35 000 $, les nouveaux propriétaires, Patrick Miousse et Louise Bernier n'avaient pas l'intention de demander la révocation du règlement qui cite la maison à titre de monument historique, disent-ils.

On entrait en pleine connaissance de cause, affirme M. Miousse. Par contre, les choses se sont corsées lorsque le temps est venu de trouver un assureur.

On s'est rivé le nez (sic), on a eu vraiment de la misère à trouver un assureur, précise-t-il.

Selon lui, c'est en grande partie à cause du statut patrimonial de la maison que les compagnies d'assurances manifestaient une telle réserve.

Finalement, le couple dans la cinquantaine a réussi à trouver une compagnie qui assurerait la maison, mais les propriétaires affirment que la prime coûte quatre fois plus cher que pour leur maison unifamiliale du quartier Saint-Rédempteur.

À la Ville de Matane, on mentionne aussi que les propriétaires souhaitaient effectuer des travaux à l'intérieur de la maison qui est inhabitée depuis les années 70.

Le maire, Jérôme Landry, justifie la décision du conseil en expliquant que la maison était à vendre depuis longtemps et que sans nouveau propriétaire, elle aurait pu se dégrader rapidement.

Donc la possibilité c'était quoi? On garde la désignation et on laisse la maison se détériorer et qu'elle tombe à terre?

Jérôme Landry, maire de Matane