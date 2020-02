Dwight Ball quittera son poste de premier ministre de Terre-Neuve-et-Labrador

Cet après-midi, j’ai demandé au président du Parti libéral de lancer une course à la direction le plus tôt possible , a-t-il indiqué dans la vidéo annonçant sa décision.

Dwight Ball dit qu’il continuera à représenter sa circonscription de Humber–Gros Morne jusqu’à la prochaine élection, mais qu’il cédera bientôt les rênes du pouvoir comme premier ministre.

Je vais m’assurer que notre gouvernement continue sa préparation du budget 2020 pour qu’un nouveau chef puisse y poser son empreinte, et je continuerai de travailler avec nos partenaires fédéraux pour atténuer complètement les coûts de Muskrat Falls. C’est ma priorité dans les prochaines semaines , déclare le premier ministre, évoquant les importants dépassements de coûts du mégaprojet hydroélectrique de la province.

Le président du Parti libéral de Terre-Neuve-et-Labrador, John Allan, a indiqué que la formation politique annoncerait mardi quand et comment elle entend désigner un successeur au premier ministre.

Après plus d’une décennie d’une exigeante vie politique, dont huit ans comme chef libéral et dans ma cinquième année comme premier ministre, je sais que mon rôle est maintenant celui d’agent de renouveau , dit M. Ball. Il est temps pour moi de passer plus de temps avec ma famille et mes amis à Deer Lake, et d'avoir une vie plus privée.

Le 13e premier ministre de Terre-Neuve-et-Labrador

Devenu chef intérimaire du Parti libéral de Terre-Neuve-et-Labrador le 3 janvier 2012 après la démission de son prédécesseur Kevin Aylward, Dwight Ball se porte candidat à la course à la direction du parti. M. Ball remporte cette course à cinq candidats et est élu chef des libéraux en novembre 2013.

Chef de l’opposition de 2013 à 2015, à l’exception de la période où il se retire de ce rôle pour participer à la course à la direction du parti, Dwight Ball est élu premier ministre de Terre-Neuve-et-Labrador lors de l’élection générale du 30 novembre 2015. Les libéraux remportent alors 31 des 40 sièges à l’Assemblée législative et il devient 13e premier ministre de la province.

Le 16 mai 2019, Dwight Ball mène son parti à une courte victoire. Les libéraux obtiennent un second mandat, mais ils sont cette fois minoritaires, avec 20 députés élus.