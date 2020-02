Un sursis pour l'organisme Revitalisation de quartiers Saint-Marc/Christ-Roi

La Ville de Shawinigan octroie 30 000 $ à l'organisme afin de le maintenir ouvert, en attendant un financement suffisant. Cette somme s'ajoute à celle promise par le CIUSSS MCQCentre intégré universitaire de santé et de services sociaux de la Mauricie-et-du-Centre-du-Québec , qui s'élève elle aussi à 30 000 $.

Le maire, Michel Angers, assure qu'il accompagnera l'organisme pour qu'il soit officiellement reconnu comme un organisme communautaire famille, ce qui lui permettra d’obtenir du financement récurrent.

On va remuer ciel et terre. Je peux vous assurer que pour l'année 2020 il y aura reconnaissance de cette organisation. J'en prend l'engagement et je vais personnellement accompagner [la coordonnatrice Karine Petitclerc-Lapointe] et l'organisation pour cette reconnaissance.

L'organisme Revitalisation des quartiers Saint-Marc/Christ-Roi avait annoncé sa fermeture, prévue le 21 février prochain, faute de financement.

En novembre, un appel à l'aide avait été lancé pour sauver l'organisme. La Ville était alors réticente à le subventionner davantage, mais le maire indique que l'administration municipale a décidé d'agir puisqu'il était minuit moins une .

Revitalisation de quartiers Saint-Marc/Christ-Roi est un organisme destiné aux familles des quartiers plus défavorisés de Shawinigan.

Avec les informations de Pascale Langlois