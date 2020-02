Fermetures des urgences : rassemblements à Caraquet, Grand-Sault et Sainte-Anne-de-Kent

Des rassemblements ont lieu lundi après-midi dans les six communautés du Nouveau-Brunswick qui étaient visées par les fermetures d’urgences qu’avait annoncées le gouvernement Higgs il y a moins d’une semaine.

En soirée dimanche, le premier ministre est revenu sur sa décision initiale et a annulé la fermeture des services d’urgence qui devaient avoir lieu quotidiennement, entre minuit et 8 h, à l’Hôpital de l'Enfant-Jésus RHSJReligieuses hospitalières de Saint-Joseph de Caraquet, l’Hôpital général de Grand-Sault, l’Hôpital Stella-Maris-de-Kent de Sainte-Anne-de-Kent, le Centre de santé de Sussex, l’Hôpital mémorial de Sackville et l’Hôtel-Dieu de Saint-Joseph à Perth-Andover.

Rassemblement le 17 février 2020 à Grand-Sault, au Nouveau-Brunswick. Photo : Radio-Canada / Serge Bouchard

Des manifestations étaient prévues pour ce lundi. Malgré la volte-face du gouvernement provincial, les rassemblements ont néanmoins lieu.

L’événement doit prendre davantage les allures d'une démonstration de solidarité pour rappeler à la population que les soins de santé sont très fragiles , affirmait dimanche soir le maire de Caraquet, Kevin Haché.

Rassemblement devant l’Hôpital de l'Enfant-Jésus le 17 février 2020 à Caraquet, au Nouveau-Brunswick. Photo : Radio-Canada / Alix Villeneuve

Pour Roger Doiron, maire de Richibucto, d'aller de l'avant avec les rassemblements prévus est un moyen de sensibiliser les gens à l'importance d'être toujours vigilant pour préserver les services en santé dans les communautés rurales.

Avec les renseignements de Serge Bouchard, Wildinette Paul et Alix Villeneuve