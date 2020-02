Laissez-passer d’autobus gratuit pour des personnes à faible revenu à Saint-Jean, T.-N.-L.

Le ministre de l’Enseignement supérieur, des Compétences et du Travail, Christopher Mitchelmore, a annoncé le projet pilote de deux ans lundi à l’hôtel de ville de Saint-Jean.

À partir d’avril 2020, environ 10 000 clients auront accès aux titres annuels, qui seront envoyés aux résidents par la poste. Le programme coûtera 2,1 millions par année.

Ce projet pilote a pour objectif d’améliorer l’accès [au transport] et d’éliminer des barrières. Quand les gens ont accès au transport, ils ont aussi accès à des services de santé de meilleure qualité et à plus de perspectives d’emploi.

Christopher Mitchelmore, ministre provincial de l’Enseignement supérieur, des Compétences et du Travail