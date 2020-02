Transaction Bombardier-Alstom : le syndicat affiche un optimisme prudent à Thunder Bay

On a hâte de voir ce qu'Alstom peut nous apporter , explique le président de la section locale 1075 d’Unifor, Dominic Pasqualino.

M. Pasqualino se montre optimiste, mais prudent.

La manière dont Alstom compte intégrer notre usine reste à voir. Dominic Pasqualino, président de la section locale 1075 d’Unifor

Il y a encore plusieurs choses qui doivent arriver [avant que la transaction n'impacte les travailleurs]... mais à ce moment-ci, on continue, on fait de notre mieux et on honore les commandes que l'on a déjà , ajoute M. Pasqualino.

Le président du syndicat souligne que sans nouveaux contrats, les employés seront sans emploi d'ici un an. Avec un peu de chance, nous aurons plus de contrats avec ce nouveau propriétaire , dit-il.

Le montant de la vente de la filiale Transport de la Québécoise Bombardier à Alstom s'élève à 8,2 milliards de dollars.

En novembre dernier, Bombardier a mis à la porte près de 500 travailleurs de l'usine.

