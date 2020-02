Coronavirus : la Chine offre des cours en ligne pour pallier la fermeture des écoles

Le gouvernement chinois a lancé une plateforme nationale d’éducation en ligne pour assurer l’éducation de 180 millions d’élèves de niveau primaire et secondaire, selon l’agence de presse gouvernementale Xinhua.

Le semestre du printemps 2020 devait commencer aujourd’hui à Pékin, mais il a été reporté indéfiniment dans l’espoir de contenir l’épidémie de coronavirus qui frappe la Chine depuis plusieurs semaines.

Les cours de niveau primaire sont diffusés sur l’un des postes de la télévision d’État, alors que les élèves du secondaire peuvent utiliser une nouvelle plateforme infonuagique qui offre 169 leçons couvrant 12 sujets basés sur le curriculum national. Le corps professoral mettra la plateforme à jour au fur et à mesure que la session avance.

Pour arriver à ses fins, le gouvernement s’est entouré des trois plus gros opérateurs de télécommunications du pays – China Mobile, China Unicom et China Telecom – ainsi que d’entreprises de technologie comme Huawei, Baidu et Alibaba.

La plateforme en ligne nécessite 90 terabytes de bande passante et près de 7000 serveurs afin que quelque 50 millions d’étudiants et étudiantes puissent l’utiliser simultanément.

De prestigieuses universités comme l’université de Pékin et l’université Tsinghua ont également commencé à offrir des cours en ligne lundi.