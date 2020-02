Prochain spectacle de Mariana Mazza : 100 représentations, et pas une de plus

Impolie sera suivi quelques mois plus tard par Polie, un troisième spectacle solo qui fera également l’objet de 100 représentations.

Pour ces deux spectacles, aucune date supplémentaire ne sera ajoutée, même si le public en redemande.

Mariana Mazza explique cette décision, atypique dans le milieu du spectacle, de proposer des tournées plus courtes, mais plus rapprochées, par son besoin de se renouveler artistiquement.

450 fois d’[un spectacle] c’est énorme, ça m’a demandé énormément de jus physique et mental. Artistiquement, je sentais que je n’avançais pas autant que je le voulais. Mariana Mazza à « Tout le monde en parle »

Entrevue avec Mariana Mazza

Deux facette, deux spectacles

Présenté de août 2020 à juin 2021 au Québec, Impolie promet d’être encore plus irrévérencieux que le spectacle Femme ta gueule, qui a attiré plus de 300 000 personnes.

Impolie, ce sont tous les numéros que j’ai pas osé mettre dans Femme ta gueule, car je sentais que c’était trop tôt , a-t-elle déclaré dimanche soir à l’émission Tout le monde en parle.

Le spectacle fera ses débuts montréalais le 6 octobre et sera présenté pour la première fois à Québec le 23 novembre.

Dans Polie, Mariana Mazza mettra en avant son côté plus doux et plus vulnérable. En écrivant Impolie, je me suis dit : “c’est pas vrai qu’on a juste une seule facette dans la vie, on est plus qu’une chose” , a-t-elle confié.

Je montre beaucoup la confiance, [...] que je n’ai peur de rien. Mais personne ne connaît [mon] autre côté. [...] Je veux montrer la facette cachée de la lune. Mariana Mazza, humoriste

Les billets d’Impolie sont déjà disponibles. Ceux de Polie seront mis en vente au cours des prochains mois.

Femme ta gueule sur grand écran

Femme ta gueule a également fait l’objet d’une adaptation en film, qui va plus loin qu’une simple captation de spectacle. Réalisé par Alec Pronovost, Femme ta gueule – Le film montre Mariana Mazza allant présenter la plupart de ses numéros de son premier spectacle solo à un barman, dans un mariage, à des personnes faisant la file d’attente dans une banque ou encore dans une résidence de personnes âgées.

Ce film sera projeté du 24 au 28 février à Montréal, Québec, Sherbrooke et Gatineau. Les billets seront uniquement distribués sur la page Facebook de Mariana Mazza.

Par la suite, Femme ta gueule – Le film sera mis en ligne sur des plateformes de vidéo à la demande, puis il sortira en Blu-Ray cet été.