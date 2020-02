Les jeunes ont mis fin à leur occupation du bureau de Daniel Vandal

Les jeunes sont partis sans avoir obtenu de réponses à leurs demandes, estimant que leurs efforts donneront peut-être de meilleurs résultats s'ils transportent leur lutte sur un autre front.

Bianca Ballantyne, qui est Anishinabe, a passé 10 des 11 jours dans le bureau du député. En tant qu’Autochtones, nous voulons agir en solidarité avec nos cousins de l’Ouest, dit-elle, parce que si nous ne le faisons pas et si quelque chose se produit au Manitoba, comment pourrons-nous nous attendre à des gestes de solidarité?

En Colombie-Britannique, la Gendarmerie royale du Canada (GRC) a agi sur un ordre de la cour en arrêtant des douzaines de personnes qui bloquaient l’entrée aux travaux du pipeline, déclenchant des manifestations un peu partout à travers le pays.

Ce n’est pas correct, ce qui se passe là-bas, dit Bianca Ballantyne. C’est leur terre, on les envahit, et on ne peut plus endurer ça davantage.

Entre 5 à 15 personnes campaient dans le bureau de Daniel Vandal au cours de cette occupation, qui avait reçu l’appui de la coalition Manitoba Energy Justice Coalition et de l'organisme jeunesse pour le climat Manitoba Youth for Climate.

Ailleurs au Manitoba et au pays, des groupes ont aussi bloqué des voies de chemin de fer, stoppant le transport ferroviaire de marchandises et de personnes, notamment dans l’est du pays.

Les jeunes qui ont occupé son bureau ont rencontré Daniel Vandal le 7 février, ce qui n’a pas permis de satisfaire à leurs demandes, disent-ils.

Bianca Ballantyne estime que le mouvement de solidarité envers les chefs héréditaires Wet'suwet'en pourrait continuer de grandir, en particulier si la GRCGendarmerie royale du Canada continue d’avancer, si le gouvernement de la Colombie-Britannique ne recule pas et si TC Energy ne trouve pas une route alternative qui évite le territoire de la Première Nation .

Les chefs héréditaires s’opposent au pipeline de 670 kilomètres qui traversera leur terrioire ancestral. 20 conseils de bande de Premières Nations ont signé des ententes en appui au projet, incluant 5 des 6 conseils de bande de la Nation Wet'suwet'en.