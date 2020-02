Quels droits pour les locataires face à une augmentation de loyer?

Suis-je victime d'une hausse abusive? Qu’est-ce qui justifie un loyer plus élevé? C'est le genre de questions qui sera abordé par le Comité populaire Saint-Jean-Baptiste dans le cadre d’une séance d’information, lundi soir, pour démystifier les augmentations de loyer alors que la période de renouvellement de bail bat son plein.

Le reponsable de l'atelier, Vincent Baillargeon, souligne que les locataires ont tout avantage à bien connaître leurs droits alors que les logements vacants se font de plus en plus rares.

On est en crise du logement partout au Québec et à Québec. On est passé d'un taux d’inoccupation de 3,3 % à 2,4 % cette année. Certains secteurs, comme en Haute-ville, ce taux est de 1,7 %.

Vincent Baillargeon rappelle que la hausse de loyer proposée par le propriétaire n’est qu'un point de départ pour la négociation et qu'un locataire peut refuser le montant suggéré.

Outil de calcul

Règle générale, le propriétaire doit s’inspirer de l’outil de calcul de la Régie du logement pour déterminer cette hausse. En 2020, la hausse moyenne de base a été calculée à 1,2 % pour un logement non chauffé et 1 % pour un logement chauffé à l’électricité.

Il s’agit d’une moyenne et ce montant peut varier si le logement est chauffé au gaz, au mazout ou à l’électricité. Il faut aussi prendre en compte la variation des taxes municipales et le coût des rénovations majeures ayant été effectuées dans le logement.

Si le locataire décide de refuser la hausse du loyer suggérée par le propriétaire et que ce dernier refuse de négocier, le dossier aboutira devant la Régie du logement. Il reviendra alors au propriétaire de justifier le montant de la hausse proposée avant que la Régie fixe elle-même le prix du loyer.

Certains propriétaires y vont arbitrairement. Des fois, on reçoit des hausses de 50 $ , dénonce Vincent Baillargeon en soulignant qu'une telle augmentation dépasse largement ce qui est suggéré par la Régie.

Le Comité populaire Saint-Jean-Baptiste rappelle que les locataires qui ont l'intention de contester leur hausse de loyer doivent le faire au maximum un mois après avoir reçu l'avis de renouvellement de bail.

Le document stipule qu'en l'absence d'une réponse, l'augmentation du prix du loyer est automatiquement acceptée et le bail est renouvelé. Une contestation devant la Régie du logement devient alors beaucoup plus difficile.