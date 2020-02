Les bureaux de la députée de Charlevoix-Côte-de-Beaupré occupés par la Coalition Union 138

La Coalition Union 138 continue de mettre de la pression sur le gouvernement de François Legault pour que ce dernier confirme son engagement pour le prolongement de la route 138 en Basse-Côte-Nord et qu'il maintienne actif le bureau de projet pour un pont sur le Saguenay.

Le regroupement souhaite une intervention de la députée caquiste auprès du ministre des Transports du Québec, François Bonnardel, dans ce dossier.

« On veut rencontrer quelqu'un de la CAQ. À plusieurs reprises, avec les maires et les préfets, on a fait des demandes de rencontres et ça nous est toujours refusé », explique le porte-parole de la Coalition Union 138, Guillaume Tremblay.

Depuis plusieurs mois, les membres du groupe multiplient les interventions auprès du gouvernement pour faire avancer le dossier du prolongement de la route 138 jusqu’en Basse-Côte-Nord à Blanc-Sablon.

En janvier, Québec disait être dans l’attente d’un engagement du gouvernement fédéral pour passer à l'action dans ce dossier. Lors de son passage à Sept-Îles en mai, le premier ministre Justin Trudeau s'était dit ouvert à l'idée d'aider le Québec dans ce dossier, mais n'avait pas donné d'engagement précis.

Avec les informations de William Phénix et Marlène Joseph-Blais