Une pétition demande une enquête sur le meurtre de Colten Boushie

Colon Bouchie a été tué par balle sur la ferme de Gerald Stanley en août 2016. Il était en compagnie de quatre autres personnes de la Nation crie Red Pheasant quand leur voiture est entrée sur la ferme de Gerald Stanley.

Dans le témoignage qu’il a livré au cours de son procès, Gerald Stanley a dit qu’il avait tiré pour tenter de faire peur au groupe pour qu’ils s'éloignent, atteignant accidentellement Colten Boushie à la tête.

Accusé de meurtre non prémédité, Gerald Stanley a été acquitté par le jury, ce qui a donné lieu à une pluie de critiques dans les semaines qui ont suivi.

Dans une déclaration écrite, le ministre de la Justice estime que le procès a satisfait à toutes les conditions d’une enquête et que rien de plus ne peut être établi qui n’a déjà été couvert par le procès au criminel.

Nous comprenons que certains soient déçus par ce verdict, mais rien ne permet de dire que la décision du jury a été motivée par autre chose que les preuves déposées au procès et les instructions du juge , selon la déclaration du ministre.

Andre Bear est l’auteur de la pétition en ligne. Pour cet Autochtone qui étudie le droit à l'Université de la Saskatchewan à Saskatoon, l'acquittement de Gerald Stanley vient renforcer la discrimination endémique du système et n’a pas permis de faire respecter la justice au Canada.

Dans sa pétition, il donne en exemple la sélection d’un jury composé uniquement de Blancs.

CBC/Radio-Canada ne peut vérifier l’origine des 12 jurés, mais au moment du procès, la famille Boushie s’était dite choquée de constater que tous les candidats qui semblaient autochtones avaient été rejetés par les avocats de la défense.

Nous avons le droit d’être jugés par et parmi nos semblables, déclare Andre Bear. Si c’est une personne autochtone qui est une victime, le jury devrait comprendre au moins un Autochtone. C’est notre droit selon la Charte.

La pétition d’André Bear fait état d’autres enjeux, y compris une enquête de la Gendarmerie royale du Canada jugée déficiente et la décision de la Couronne de ne pas en appeler du jugement de première instance.

C’est un des cas les plus importants que je verrai dans ma vie, dit André Bear, et je pense qu’on ne peut pas nier le fait qu’il n’y a pas eu d'enquête publique. Alors j'espère que cette pétition pourra entraîner une prise de conscience et maintenir cet enjeu vivant.

De son côté, la province rappelle que cinq juges qui se sont déclarés autochtones ont été nommés à la cour provinciale de Saskatoon depuis janvier 2018, mois où le procès de Gerald Stanley a commencé.

La province indique aussi avoir mis sur pied un comité consultatif d’aînés qui examine des enjeux relatifs à la justice et travaille aux appels à l’action de la Commission de vérité et réconciliation qui tombent sous sa juridiction.

Le ministre de la Justice fédéral, dans une déclaration écrite, rappelle de son côté l’engagement du gouvernement fédéral à faire avancer la réconciliation avec les peuples autochtones et à s’attaquer aux enjeux systémiques qui concernent les Autochtones et le système criminel canadien.

Le gouvernement fédéral indique ainsi avoir éliminé la pratique des récusations péremptoires dans la sélection des jurés, depuis le procès de Gerald Stanley.