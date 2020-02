Fin du projet pilote : les bars de Hull ferment de nouveau à 2 h

Au moment de l’adoption du projet pilote, bon nombre de Gatinois avaient exprimé haut et fort leur désaccord face au prolongement des heures d'ouverture des bars du secteur de Hull, et s'inquiétaient quant à la sécurité des riverains et au bruit causé par les fêtards.

Nous, à l’interne, on a trouvé ça vraiment intéressant, ça nous a permis de prouver notre point, qu’il n’y a pas de problématique si on ferme à 3 h du matin. Éric Gaudreault, propriétaire du Troquet et vice-président de Vision centre-ville

M. Gaudreault croit que les prochaines semaines seront compliquées, puisqu’il faudra changer les habitudes des clients.

Éric Gaudreault, propriétaire du Troquet dans le Vieux-Hull et vice-président de Vision centre-ville. Photo : Radio-Canada / Simon Lasalle

Va falloir informer nos clients de recommencer à sortir à 2 h, ça va être du travail plus ardu, des coûts plus élevés [puisqu’il faudra] plus de sécurité, ce qui fait en sorte que nos ventes seront diminuées; c'est pas une très bonne chose , explique le tenancier de bar, en entrevue aux Matins d'ici.

Éric Gaudreault a bon espoir que le projet pilote leur permettra de fermer à 3 h de nouveau : Il faut laisser les gens faire leurs études et se rendre compte que c'est un problème ou pas, et rassurer les gens du quartier .

Comme les autres tenanciers du secteur de Hull, M. Gaudreault souhaite que les bars puissent rester ouverts jusqu’à 3 h de façon permanente.

Ce qui n’est pas chose faite, selon le conseiller municipal du district Hull-Wright, Cédric Tessier, qui a mentionné que les résultats de l’étude du projet pilote seront présentés au public d’ici la fin du mois de mars.

On n'est pas du tout dans une situation comme ce qui s’est produit dans les années 90, on est à des années-lumière de ça. Cédric Tessier, conseiller municipal, district Hull-Wright

Le conseiller municipal Cédric Tessier Photo : Radio-Canada / Yasmine Mehdi

Avant de prendre position dans le dossier, le conseiller veut consulter les données amassées dans le cadre du projet pilote.

Est-ce qu'il y a eu une hausse de la criminalité? Je veux vraiment attendre de voir les données policières avant de me prononcer , explique M. Tessier.

Le conseiller Tessier ajoute qu’il y aura aussi une consultation publique sur le sujet. Par la suite, le conseil municipal sera appelé à se prononcer sur le dossier d’ici la fin du printemps.

Le projet pilote permettait d'harmoniser l'horaire des établissements licenciés du Vieux-Hull avec celui des autres bars de Gatineau et d’ailleurs au Québec qui, eux, ferment toujours à 3 h du matin.