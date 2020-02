Fermeture des urgences au N.-B. : Blaine Higgs explique la volte-face de son gouvernement

Dimanche matin, le gouvernement s'est réuni pour faire un retour sur les événements de la dernière semaine et voir quelle serait la prochaine étape. La conclusion a été de ne pas aller de l'avant pour le moment , explique Blaine Higgs.

La décision du gouvernement a été officiellement annoncée dimanche soir alors qu'il a expliqué par voie de communiqué vouloir mettre en veilleuse le projet de réforme le temps de tenir des consultations publiques.

La mise en place des mesures prévues pour le 11 mars a donc été annulée. Le plan original était de fermer les urgences des hôpitaux de Sainte-Anne-de-Kent, Caraquet, Grand-Sault, Sussex, Sackville et Perth-Andover de minuit à 8 h.

Nous avons toujours besoin d'un plan pour régler le problème, mais nous avons besoin de l'avis des Néo-Brunswickois , a déclaré Blaine Higgs. Un meilleur processus aurait dû être mis en place pour entendre les gens des communautés touchées , explique-t-il.

La province dit vouloir plutôt tenir des consultations communautaires en avril et mai.

Le député indépendant et ex-progressiste-conservateur Robert Gauvin dénonçait dimanche le manque de consultations avec la population dans la mise en place des nouvelles mesures.

Le premier ministre s'est dit ouvert aux suggestions des autres partis et des intervenants du milieu pour mener à bien une reforme qui permettrait de régler ce qu'il considère comme une crise du système de santé du Nouveau-Brunswick .

Nous devons trouver une solution. Ne rien faire n'est pas une option. Blaine Higgs, premier ministre du Nouveau-Brunswick

La fermeture des urgences dans six communautés rurales du Nouveau-Brunswick annoncée par le gouvernement Higgs a semé l’indignation et mené à la démission du vice-premier ministre et ancien député progressiste-conservateur Robert Gauvin.

Des manifestations sont prévues lundi à 14 h devant les six hôpitaux qui devaient être touchés et ce même si le gouvernement s’est rétracté.

Un décision surprenante

L’analyste politique et éditorialiste au journal l’Acadie Nouvelle, François Gravel, s'est dit étonné. Selon lui, Blaine Higgs tente de sauver la peau de son gouvernement.

Pour François Gravel, c’est une surprise. Il a attendu que tous ses appuis s’effondrent avant de faire volte-face , constate l'analyste.

Questionné quant à savoir s'il considérerait un retour du député Robert Gauvin au sein du parti progressiste-conservateur, le premier ministre a répondu qu'il n'avait pas encore eu le temps d'en discuter avec son caucus. Je devrai rencontrer les membres de mon caucus pour en parler. C'est une situation unique dans laquelle nous nous trouvons, en tant que gouvernement minoritaire , explique-t-il.

Quand il y a des moments difficiles, nous devons travailler en équipe. C'est lui qui a choisi de partir. , a conclu le premier ministre.

Plus de détails à venir